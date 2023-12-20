Никита Михалков рассказал о конфликтах с Олегом Меньшиковым

Режиссер Никита Михалков рассказал о конфликте с актером Олегом Меньшиковым. Дважды за время их совместной работы актер повел себя не лучшим образом, чем сильно его задел, пояснил Михалков в интервью Надежде Стрелец.

В фильме "12" должен был играть Олег Меньшиков, а не Сергей Маковецкий. Но за два дня до старта съемок Меньшиков отказался от роли, и это было "катастрофично" для проекта, признался режиссер.

"Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный", - вспоминает Михалков. "Он боялся стареть, боялся быть некрасивым, Меньшиков не смог смириться с концепцией", - рассказал он.