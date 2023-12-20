Никита Михалков рассказал о конфликтах с Олегом Меньшиковым
Режиссер Никита Михалков рассказал о конфликте с актером Олегом Меньшиковым. Дважды за время их совместной работы актер повел себя не лучшим образом, чем сильно его задел, пояснил Михалков в интервью Надежде Стрелец.
В фильме "12" должен был играть Олег Меньшиков, а не Сергей Маковецкий. Но за два дня до старта съемок Меньшиков отказался от роли, и это было "катастрофично" для проекта, признался режиссер.
"Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный", - вспоминает Михалков. "Он боялся стареть, боялся быть некрасивым, Меньшиков не смог смириться с концепцией", - рассказал он.
По словам режиссера, он сделал свои выводы, но затем на съемках "Утомленных солнцем 2" им пришлось работать вместе. "Там был еще один момент, который меня ударил. Мы снимали сцену на лестнице, сняли его, а затем он должен был подыграть, но он уехал. Это нехорошо, меня это профессионально оскорбило", - высказался Михалков.