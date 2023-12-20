После съемок в сериале «Слово пацана» Пересильд отправилась к психологу

После съемок в сериале «Слово пацана» Анна Пересильд отправилась к психологу
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала очень популярна. При этом, по словам Пересильд, она отправила девушку к психологу после окончания съемок. Актриса сообщила, что спокойно отнеслась к сцене с поцелуем подростка, но переживала из-за других вещей.
«Гораздо больше, как маму, меня волновали сцены с изнасилованием, суицида. Состояния, когда человек принимает решение закончить свою жизнь. Это гораздо более серьезно и травматично. Я вижу, как Аня глубоко включается», — цитирует Пересильд WomanHit.
Как сообщала «Свободная Пресса», финал «Слова пацана», главного события этой осени в мире российских сериалов, могли переснять, чтобы оставить в живых больше главных героев, которые могут быть задействованы во 2-ом сезоне.
Справка «СП»
Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» посвящен молодежным группировкам Казани конца 1980-х годов. Сериал был снят Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Главные роли сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд и Анастасия Красовская.