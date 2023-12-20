После съемок в сериале «Слово пацана» Пересильд отправилась к психологу

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала очень популярна. При этом, по словам Пересильд, она отправила девушку к психологу после окончания съемок. Актриса сообщила, что спокойно отнеслась к сцене с поцелуем подростка, но переживала из-за других вещей.