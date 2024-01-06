Три лучших фильма с Адриано Челентано

6 января 1938 года в многодетной семье в итальянском Милане рождается мальчик по имени Адриано Челентано. Удивительно, что это случается в день Бефаны — праздник шуток и розыгрышей. Судьба у Адриано будет выдающейся — он покорит и сцену, и мировые экраны. "Рамблер" расскажет трех самых ярких его кинохитах.

© Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Адриано Челентано – известный итальянский актер, писатель, режиссер и певец, выпустивший более 40 альбомов и снявшийся в многочисленных фильмах и телепрограммах. Челентано родился и вырос в Милане, находился под сильным влиянием рок-н-ролла и впервые получил известность благодаря своей песне «The Boy From Gluk Street», которая стала первым из многих хит-синглов. В конце 50-х он появился во многих популярных итальянских музыкальных программах, в том числе «Ragazzi del Juke-Box» и «Hey, Let's Twist», где продемонстрировал свои навыки игры с обручем. Неуклюжий и комичный образ Челентано на экране прочно утвердился к середине 60-х, и он появлялся во многих популярных малобюджетных комедиях, таких как «Какой-то странный тип» и «Европа поет».

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В 1968 году он получил главную роль в фильме «Серафино» в роли молодого пастуха, который в конечном итоге уходит от большого наследства, которое, по его мнению, приносит больше хлопот, чем пользы. Челентано снялся во многих коммерчески успешных фильмах 70-х и 80-х годов, включая «Укрощение негодяя» и «Бинго-бонго». В 1975 году он написал, снял и снялся в музыкальной комедии «Юппи ду» о человеке, чей мир переворачивается с ног на голову, когда он воссоединяется с давно потерянной любовью. Фильм имел успех у критиков и коммерческий успех, а в том же году Челентано был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Челентано, который часто снимал в своих фильмах свою жену Клаудию Мори, с тех пор снял сериал «Рок-политика» и написал музыку для голливудского мюзикла «Девять».

Укрощение строптивого

Хит в фильмографии Челентано, который до сих пор разбирают на цитаты и картинки, а их дуэт с Софи Лорен считается культовым!

Сюжет: ворчливый фермер, известный в своем маленьком итальянском городке тем, что прекрасно относится к своим работникам, но активно отгоняет всех остальных, ждет сюрприз, когда красивая девушка из города оказывается на его крыльце после того, как ее машина сломалась под дождем.

Блеф

Для многих поклонников Челентано именно "Блеф" стал его любимой работой. В искрометной итальянской комедии харизматичный красавчик появляется с Энтони Куинном.

Сюжет: Белль Дюк, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному Филиппу Бэнгу, организует ему побег из тюрьмы. Но вместо Филиппа спасается итальянец Феличе Брианца, он же Феликс. Теперь Феликс обязан помочь Филиппу сбежать. Ему это удается, и с этого момента они вместе объединятся, чтобы обмануть Белль. Сюжет усложняется, когда Феликс влюбляется в дочь Филиппа.

Особые приметы: Красавчик

Третий главный хит Челентано идеально подходит под его образ — "Особые приметы: Красавчик".