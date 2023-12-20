Дженна Ортега — одна из самых влиятельных актрис в 2023 году

Ежегодно Variety составляет список из 500 самых влиятельных в индустрии кино персон. В уходящем году одной из них стала звезда сериала «Уэнсдэй».

© Кадр из сериала «Уэнсдэй», 2022 год.

Дженну Ортегу включили в категорию «Таланты». В нее же попали такие знаменитости, как Киллиан Мерфи («Оппенгеймер») и Ма Дон-сок («Извержение»).

Категорию «Режиссеры» в 2023 году пополнили Дени Вильнев («Дюна») и Жюстин Трие («Анатомия падения»). Они стали соседями по списку с Чжан Имоу («Дом летающих кинжалов»), Хирокадзу Корээдой («Магазинные воришки») и Эдвардом Бергером («На Западном фронте без перемен»).

Впервые к руководителям киностудий присоединились Джеймс Ганн («Стражи галактики») и Питер Сафран («Шазам!»)