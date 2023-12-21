Павел Прилучный получил роль в сериале о группе «Комбинация»

Актер Павел Прилучный сыграет одну из главных ролей в сериале о группе «Комбинация», которая была на вершине славы в 90-х.

Павел Прилучный получил роль в сериале о группе «Комбинация»
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Как сообщает портал «Вокруг ТВ», сериал расскажет биографию участниц группы и о том, как они добились славы.

Известно, что кроме Прилучного роли в восьмисерийном сериале получили Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Даниил Воробьев и другие.

Отметим, сериал пополнил линейку Wink Originals и стал первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк».

Актеры
Никита Кологривый
Анастасия Уколова
Даниил Воробьев
Павел Прилучный