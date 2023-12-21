Женщина со стержнем: что преодолела Джейн Фонда за 86 лет

Несмотря на пожилой возраст, знаменитая актриса продолжает сниматься в кино и появляется на обложках различных журналов. Несмотря на пожилой возраст, знаменитая актриса продолжает сниматься в кино и появляется на обложках различных журналов. Она получила признание зрителя благодаря своему таланту, красоте и профессионализму в сфере актерского искусства. Сегодня, 21 декабря, Джейн Фонда отмечает свой день рождения, а "Клео.ру" рассказывают, что преодолела эта женщина со стержнем за 86 лет.

© Кадр из фильма

Детство и юность

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Детство актрисы было сложным и несчастным. Семейные обстоятельства отразились на жизни и личности Джейн. Она осиротела в 12 лет, потеряв мать, которая страдала от психических проблем. В то же время отец был эмоционально сдержанным человеком с очень сложным характером. Джейн Фонда годами боролась с депрессией и другими внутренними конфликтами.

Кроме того, отец всегда навязывал будущей артистке, что она недостаточно красива. До 35 лет Джейн Фонда жила с убеждением, что ее никто не полюбит, если ее внешность не будет идеальной.

Карьера в кино

Знаменитость продвигалась по карьерной лестнице в кино весьма успешно и разнообразно. Джейн Фонда проявила талант во множестве фильмов, получила престижные награды и стала одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.

Первые серьезные работы будущей звезды появились в 1960 году. Тогда она снялась в картине "Хищники", где играла роль привлекательной девушки. Фильм "Клют" принес ей славу и Оскар. В 1971 году она получила свою первую золотую статуэтку. Она работала с известными режиссерами, такими как Майкл Кимино, Алан Дж. Пакула и Сидни Поллак, и сыграла роли, разнообразные по жанру и характеру.

Личная жизнь

Амурные дела у кинодивы всегда были интригующими. За плечами звезды три брака и несколько романов. Первым мужем актрисы был французский режиссер Роже Вадим. Джейн Фонда подарила ему дочь Ванессу. Партнеры поженились в 1965 году. Однако их брак не был долгим и закончился разводом в 1973 году.

Во второй раз Джейн Фонда вышла замуж за политика Тома Хэйдена. Они узаконили отношения в 1973 году. Затем звезда стала мамой во второй раз. И хотя этот семейный союз продлился более 15 лет, все закончилось из-за измены со стороны супруга.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта MidjourneyФото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Что важно – после двух неудачных браков Джейн Фонда все же обрела настоящее женское счастье с продюсером Ричардом Перри. Влюбленные живут в Лос-Анджелесе.

Икона стиля

В самом начале своей карьеры звезда носила смелые наряды с высокими сапогами, яркие космические костюмы и ультрамодные аксессуары. Со временем стиль Джейн Фонда стал более утонченным и элегантным. Она начала носить классические и стильные наряды, например, маленькое черное платье, жакеты, брючные костюмы и платья в пастельных тонах. Ее прически и макияж также стали более лаконичными и натуральными.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта MidjourneyФото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney