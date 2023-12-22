Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет молодого Джона Кеннеди — инсайдер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, на которую обратило внимание издание World of Reel, звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет молодого президента США Джона Ф. Кеннеди в новом байопике. Его режиссёром выступит Джеймс Грэй, известный по криминальному триллеру «Ярды», драме «Любовники» и приключенческой фантастике «Затерянный город Z».

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Лента расскажет о Кеннеди во времена его молодости, когда он был командующим военно-морским флотом во время Второй мировой войны. Отмечается, что изначально сценарий написали Эван Килгор и Сэмюэль Франко, но Грэй его переписал.