Кто такой Иван Янковский? Биография, фильмы, личная жизнь

Иван Янковский — один из наиболее известных молодых актеров в России. За последние несколько лет он снялся в ряде ярких проектов, в том числе в нашумевшем сериале «Слово пацана», и запомнился зрителям прежде всего как артист драматического жанра.

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В материале «Ленты.ру» рассказываем, где родился Иван Янковский и как он шел к популярности.

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Родители

Иван Филиппович Янковский родился 30 октября 1990 года в Москве в семье артистов театра и кино.

Дед — актер и режиссер Олег Янковский («Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен») Бабушка — актриса Людмила Зорина («Полеты во сне и наяву», «Парень из нашего города») Отец — актер Филипп Янковский («Контейнер», «Распутин») Мать — актриса Оксана Фандера («Статский советник», «Салют-7») Сестра — актриса Елизавета Янковская («Ника», «Балет»)

В детстве Иван Янковский занимался спортом, а в кино впервые появился в возрасте 10 лет, сыграв в фильме «Приходи на меня посмотреть» — единственной картине, снятой Олегом Янковским. В одном из интервью артист рассказал, что семья воспитывала его в строгости.

Всем кажется, что если ты чей-то сын или внук, то к тебе какое-то особенное отношение, что тебе, типа, все можно. Нет! Это не так. Меня воспитывали жестко. Были моменты, что меня запирали в комнате на год. Представляете? Я сидел в комнате год! Иван Янковский актер

С девятого класса мальчик учился в Московской международной киношколе, а после поступил в ГИТИС, в мастерскую театрального режиссера Сергея Женовача.

Карьера актера

Первая взрослая работа Ивана Янковского в кино — главная роль в фильме «Индиго» (2008) режиссера Романа Прыгунова. По сюжету герой Янковского — лидер ребят-индиго, особенных подростков, которые способны читать мысли, помнят свои прошлые жизни и чувствуют опасность. Картина окупилась в прокате, но получила низкие оценки.

В итоге до 2014 года артист не появлялся в кино, сосредоточившись на учебе. Получив в 2013 году диплом ГИТИСа, Иван Янковский стал играть в Студии театрального искусства, художественным руководителем которой является Сергей Женовач, а также вновь начал сниматься. На 2023 год артист занят в спектаклях «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита».

В 2015 году артист снялся в ленте «Тряпичный союз» режиссера Михаила Местецкого. За роль Андрея он получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».

Однако настоящим прорывом в карьере Ивана Янковского был психологический триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко. В картине артист сыграл полицейского Петра Хазина, антагониста. Роль главного героя тогда досталась Александру Петрову.

Лента шокировала большим количеством откровенных сцен, в том числе с участием Янковского и Кристины Асмус. Эротические моменты в фильме, по словам артиста, стали для него тяжелым опытом.

Я воспринимал это как работу. Я надеюсь, мы выполнили ее хорошо, и зритель нам поверил. И судя по всему, действительно поверил, раз до сих пор это обсуждается. Всем неловко сниматься в таких сценах, вы думаете, мы все жаждем что ли этих постельных сцен? Иван Янковский актер

После успеха «Текста» Ивана Янковского стали приглашать в масштабные проекты: он снялся в фильмах «Союз спасения», «Огонь», «Чемпион мира», сериалах «Топи» и «Фишер». Каждый раз артист перевоплощается в совершенно разных героев. В «Огне» он — новичок МЧС, который не понимает всей серьезности службы; в «Союзе спасения» — декабрист Михаил Павлович Бестужев-Рюмин; в фильме «Чемпион мира» — советский гроссмейстер Анатолий Карпов; в «Фишере» — опытный следователь.

Отдельного внимания заслуживает мистический сериал «Топи», вышедший в 2021 году. Шоу получило в основном положительные оценки критиков, а вот зрители отнеслись к нему неоднозначно — рейтинг сериала на «Кинопоиске» составил 6,9.

По сюжету герой Янковского — московский айтишник Денис Титов, который узнает о страшном диагнозе и решает уехать в отдаленный монастырь в Архангельской области. Рядом с монастырем находится деревня Топи, где останавливаются Денис и его приятели. Но в деревне происходит что-то странное, и с каждым эпизодом молодым людям все труднее оттуда выбраться.

По мнению самого Ивана Янковского, для его героя путешествие в Топи — это «своего рода экзистенциальный, духовный трип к самому себе». В одном из интервью он рассказывал, что эта роль была созвучна самому артисту — ведь Денис Титов, как и сам Янковский, ищет Бога и себя.

В «Топи» я играю человека, у которого есть все, что можно потрогать руками, но ничего нет за душой. Все вопросы, которые волнуют моего героя, волнуют и меня. Поиск религии, Бога, поиск себя. Сейчас мне это очень близко Иван Янковский актер

Еще одна крупная роль ждала Янковского в 2023 году — в ноябре вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где артист сыграл одну из основных ролей, главу уличной группировки «Универсам» Вову Адидаса (Суворова). Его герой — парень из обеспеченной семьи, который основал подростковую банду. По сюжету Вова Адидас возвращается с войны в Афганистане и вновь присоединяется к «универсамовским».

Личная жизнь

В 2013 году Иван Янковский начал встречаться с Верой Панфиловой, дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Они вместе учились в ГИТИСе. В 2020 году стало известно, что пара рассталась.

Янковского тогда заподозрили в романе с актрисой Дианой Пожарской. Однако она слухи Артемом Аксененко.

В итоге роман все-таки подтвердился. Пожарская ушла от мужа, а уже в июне 2021 года Иван Янковский и Диана стали родителями. У них появился сын Олег, которого назвали в честь знаменитого деда артиста по отцовской линии. Спустя полгода стало известно, что пара тайно поженилась.

Роль в «Слове пацана»

Герой Ивана Янковского в сериале — Владимир Кириллович Суворов, сын советского инженера, один из главных героев. По сюжету он возвращается из Афганистана и снова вступает в ряды уличной группировки «Универсам», которую когда-то основал.

На протяжении всего сериала Вова Адидас пытается добиться справедливости. Так, он свергает главу «универсамовских» Кощея, когда тот отказывается мстить за убитого члена банды, затем Суворов, спасая младшего брата Марата, извиняется перед главой другой группировки (хотя по кодексу «пацана» извиняться нельзя ни в коем случае), а затем убивает своего обидчика. Не чуждо Адидасу и чувство любви — по сюжету он испытывает симпатию к медсестре, которая обрабатывает его рану после массовой драки.

Судьба Вовы Адидаса в финале. Спойлеры В финальном, восьмом, эпизоде «Слова пацана» героя Ивана Янковского убивают. В слитой в Сеть серии было показано, что Вову Адидаса ранят. Однако в конечном варианте он уходит из жизни на руках у возлюбленной после того, как в него стреляет милиционер Ильдар Юнусович.

Иван Янковский: фильмы

«Приходи на меня посмотреть» (2000) — Ваня, ангел «Индиго» (2008) — Андрей Каляев «Янковский» (2014) — камео «Тряпичный союз» (2015) — Андрей «Без границ» (2015) — Артем «Ночные стражи» (2016) — Павел «Дама Пик» (2016) — Андрей «Источник» (2016) — Иван «Завод» (2018) — Вовка «Текст» (2019) — Петр Хазин «Союз спасения» (2019) — Михаил Бестужев-Рюмин «Огонь» (2020) — Роман Ильин «Чемпион мира» (2021) — Анатолий Карпов «Не лечи меня» (2021) — Илья, хирург «Плакать нельзя» (2022) — Алексей «Икария» (2023) — Антон «Ветер» (2023) — Иван

Иван Янковский: сериалы

«Топи» (2021) — Денис Титов «Союз спасения. Время гнева» (2022) — Михаил Бестужев-Рюмин «Домашнее поле» (2022) — Фил Никитин «Фишер» (2023) — Евгений Боков «Плейлист волонтера» (2023) — Штапич «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) — Вова Адидас «Преступление и наказание» (2024) — Родион Раскольников

Награды

«Золотой орел»

Иван Янковский — четырехкратный обладатель премии «Золотой орел». Дважды он получал ее за лучшую мужскую роль («Дама Пик» и «Чемпион мира») и дважды — за лучшую мужскую роль второго плана («Текст» и «Огонь»).

«Кинотавр»

В 2015 году Иван Янковский получил премию кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз».

Международный Сахалинский кинофестиваль

В том же году артист удостоился награды за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз» и на этом фестивале.

«Парабола»

В 2017 году Янковский стал лауреатом премии «Парабола», которую вручает фонд Андрея Вознесенского.

«Человек года» по версии GQ