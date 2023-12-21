Певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3» роль Леди Дэдпул — инсайдер

В начале осени появился слух, что одна из самых популярных певиц Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3». Правда, роль звезды в будущей ленте не раскрывалась.

Певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3» роль Леди Дэдпул
© Чемпионат.com

По словам инсайдера Дэниеля Рихтмана, артистка исполнит в картине роль Леди Дэдпул, которая известна под именем Ванда Уилсон. Героиня представляет собой женский аналог болтливого наёмника из альтернативной вселенной.

Подтверждением этому служит фотография Свифт с хэллоуинской вечеринки в 2022 году. На мероприятии певица появилась в костюме Дэдпула, который ей предоставил актёр Райан Рейнольдс.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 26 июля 2024 года. К роли Дэдпула вернётся Райан Рейнольдс. Роль Росомахи исполнит Хью Джекман, который не играл героя со времён выхода фильма «Логан».

Актеры
Логан
Райан Рейнольдс
Хью Джекман
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости