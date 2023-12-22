Новый проект с Анной Пересильд из «Слова пацана» выйдет 1 января

Анна Пересильд уверенно наступает на пятки своей знаменитой матери. Славу 14-летней девушке принёс сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), который получил высокие отзывы и от зрителей, и от критиков. Многие поклонники шоу уже интересуются, где можно будет увидеть актрису в ближайшее время. Для них есть хорошая новость - новый сериал с участием Пересильд стартует в самом начале 2024 года.

О своей новой работе Анна Пересильд рассказала в социальных сетях. По словам девушки, она снялась в сериале «Нежность» (18+). Какая именно роль досталась Пересильд-младшей, не уточняется, в списке задействованных актёров на странице проекта на «Кинопоиске» девушка не упоминается. Поклонникам предстоит мучиться в неведении до 1 января - именно на эту дату намечена премьера сериала.

Напомним, сериал рассказывает о финансовом директоре крупной компании по имени Елена, которая встречает в Санкт-Петербурге мужчину своей мечты, но быстро его теряет. В поисках возлюбленного она не чурается самых странных методов - вплоть до эзотерических.