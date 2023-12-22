Скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Актер Сергей Пепеляев скончался на 33-ем году жизни. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» Тольяттинский драматический театр «Колесо».

— Коллектив театра «Колесо» выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его, — сказано в некрологе.

Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. В 2020-м году окончил Пермский институт культуры по специальности «актер драматического театра и кино». С 2017 по 2020 год он работал в Пермском театре «У Моста», в 2023 году стал артистом Тольяттинского драматического театра в Самарской области.