«Что он себе позволяет?» 10 лучших ролей великого Сэмюэла Л. Джексона

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«Парк Юрского периода» (1993), Стивен Спилберг. Сэмюэл Л. Джексон за свою карьеру успел поучаствовать в каком-то неадекватном количестве известных кинофраншиз – из тех, что не попали в нашу десятку, стоит выделить как минимум такие серии, как «Три икса», «Убить Билла», «Kingsman», «Крепкий орешек» и «Неуязвимый». Не оставил без внимания актер и главную диносагу в истории мирового кинематографа – в первой и, пожалуй, лучшей части «Парка Юрского периода» он снялся по приглашению Стивена Спилберга в роли главного инженера Рэя Арнольда, которого в конечном счете убивает велоцираптор.
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«Парк Юрского периода» (1993), Стивен Спилберг. Сэмюэл Л. Джексон за свою карьеру успел поучаствовать в каком-то неадекватном количестве известных кинофраншиз – из тех, что не попали в нашу десятку, стоит выделить как минимум такие серии, как «Три икса», «Убить Билла», «Kingsman», «Крепкий орешек» и «Неуязвимый». Не оставил без внимания актер и главную диносагу в истории мирового кинематографа – в первой и, пожалуй, лучшей части «Парка Юрского периода» он снялся по приглашению Стивена Спилберга в роли главного инженера Рэя Арнольда, которого в конечном счете убивает велоцираптор. 
© Universal
«Криминальное чтиво» (1994), Квентин Тарантино. На момент выхода культового фильма Квентина Тарантино Джексон уже был достаточно известен в Голливуде, но именно «Криминальное чтиво» стало его звездным часом и порталом в когорту суперзвезд. К слову, именно за роль в остросюжетной драме, где он сыграл бандита Джулса Уиннфилда, актер получил свою до сих пор единственную номинацию на «Оскар» (у него также есть почетный приз кинопремии, но это чуть другое).
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«Криминальное чтиво» (1994), Квентин Тарантино. На момент выхода культового фильма Квентина Тарантино Джексон уже был достаточно известен в Голливуде, но именно «Криминальное чтиво» стало его звездным часом и порталом в когорту суперзвезд. К слову, именно за роль в остросюжетной драме, где он сыграл бандита Джулса Уиннфилда, актер получил свою до сих пор единственную номинацию на «Оскар» (у него также есть почетный приз кинопремии, но это чуть другое). 
© Miramax
«Переговорщик» (1998), Ф. Гэри Грей. В криминальном триллере Феликса Гэри Грэя Джексон исполнил роль Дэнни Роумэна, собственно, как раз полицейского переговорщика – одного из лучших в Чикаго. По сюжету его героя подставляют, обвиняя в убийстве, которое он не совершал, и в критической ситуации Дэнни решается на отчаянный шаг – взять в заложники людей и пригласить к переговорам своего коллегу, которому он попытается доказать непричастность к вменяемому ему преступлению.
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«Переговорщик» (1998), Ф. Гэри Грей. В криминальном триллере Феликса Гэри Грэя Джексон исполнил роль Дэнни Роумэна, собственно, как раз полицейского переговорщика – одного из лучших в Чикаго. По сюжету его героя подставляют, обвиняя в убийстве, которое он не совершал, и в критической ситуации Дэнни решается на отчаянный шаг – взять в заложники людей и пригласить к переговорам своего коллегу, которому он попытается доказать непричастность к вменяемому ему преступлению. 
© Warner Bros.
Трилогия «Звездные войны» (1999-2005), Джордж Лукас. Роль мастера-джедая Мейса Винду до сих пор остается одной из самых известных в карьере Джексона. В великой космической саге Джорджа Лукаса он появился как один из центральных персонажей так называемой «трилогии приквелов», после чего несколько раз озвучил своего героя – в ряде мультфильмов франшизы, компьютерной игре, а также недавнем сиквеле «Скайуокер. Восход». В интервью 2022 года актер признался, что хотел бы вернуться к роли Винду в одном из следующих фильмов серии.
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Трилогия «Звездные войны» (1999-2005), Джордж Лукас. Роль мастера-джедая Мейса Винду до сих пор остается одной из самых известных в карьере Джексона. В великой космической саге Джорджа Лукаса он появился как один из центральных персонажей так называемой «трилогии приквелов», после чего несколько раз озвучил своего героя – в ряде мультфильмов франшизы, компьютерной игре, а также недавнем сиквеле «Скайуокер. Восход». В интервью 2022 года актер признался, что хотел бы вернуться к роли Винду в одном из следующих фильмов серии. 
© 20th Century Fox

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«Тренер Картер» (2005), Томас Картер. По-прежнему одна из лучших спортивных драм в истории кино, снятая по мотивам жизни американского тренера Кена Картера. Сюжет строится на волевом решении школьного баскетбольного коуча, харизматичного и жесткого, пойти на беспрецедентный шаг – запретить своим подопечным, не проигравшим ни одного матча, выходить на паркет до тех пор, пока они не подтянутся в учебе. Все ради того, чтобы у подростков (зачастую трудных) на случай неудачи в профессиональной карьере была подушка безопасности в виде полученного образования.
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«Тренер Картер» (2005), Томас Картер. По-прежнему одна из лучших спортивных драм в истории кино, снятая по мотивам жизни американского тренера Кена Картера. Сюжет строится на волевом решении школьного баскетбольного коуча, харизматичного и жесткого, пойти на беспрецедентный шаг – запретить своим подопечным, не проигравшим ни одного матча, выходить на паркет до тех пор, пока они не подтянутся в учебе. Все ради того, чтобы у подростков (зачастую трудных) на случай неудачи в профессиональной карьере была подушка безопасности в виде полученного образования. 
© Paramount
«1408» (2007), Микаэль Хофстрем. Одна из множества экранизаций Стивена Кинга (сам рассказ, к слову, долгое время не печатался, а продавался как аудиокнига) – на сей раз о хоррор-писателе Майке Энслине, который не верит в существование загробной жизни и на этом вайбе заселяется в печально известный номер отеля «Дельфин», где, согласно слухам, обитают призраки. В ленте Джексон исполнил роль Джеральда Олина – управляющего, который всеми силами пытается предупредить главного героя об опасности.
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«1408» (2007), Микаэль Хофстрем. Одна из множества экранизаций Стивена Кинга (сам рассказ, к слову, долгое время не печатался, а продавался как аудиокнига) – на сей раз о хоррор-писателе Майке Энслине, который не верит в существование загробной жизни и на этом вайбе заселяется в печально известный номер отеля «Дельфин», где, согласно слухам, обитают призраки. В ленте Джексон исполнил роль Джеральда Олина – управляющего, который всеми силами пытается предупредить главного героя об опасности. 
© MGM/UA
Фильмы Marvel (2008 – настоящее время). Естественно, как и практически все современные голливудские звезды, Джексон не сумел устоять перед приглашением в киновселенную Marvel. При этом во франшизу он попал до того, как она стала мейнстримом: роль директора организации «Щ. И. Т.» Ника Фьюри актер впервые исполнил еще в пилотном «Железном человеке», который, собственно, и предопределил весь мегауспех как конкретно марвеловских картин, так и супергеройского жанра в целом.
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Фильмы Marvel (2008 – настоящее время). Естественно, как и практически все современные голливудские звезды, Джексон не сумел устоять перед приглашением в киновселенную Marvel. При этом во франшизу он попал до того, как она стала мейнстримом: роль директора организации «Щ. И. Т.» Ника Фьюри актер впервые исполнил еще в пилотном «Железном человеке», который, собственно, и предопределил весь мегауспех как конкретно марвеловских картин, так и супергеройского жанра в целом. 
© WDSSPR
«Джанго освобожденный» (2012), Квентин Тарантино. Лучший сценарий года по версии «Оскара» (и всех адекватных людей) от Квентина Тарантино – драматический вестерн, вдохновленный итальянским «Джанго» 1960-х годов. В ленте Джексон сыграл темнокожего дворецкого Стивена, пособника расиста-рабовладельца в исполнении Леонардо ДиКаприо. Самой запоминающейся фразой картины, естественно, стало высказывание как раз-таки дворецкого: «Что этот [темнокожий человек] себе позволяет?». Неприличное слово на букву «н», кстати, было использовано в «Джанго» аж более 100 раз.
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«Джанго освобожденный» (2012), Квентин Тарантино. Лучший сценарий года по версии «Оскара» (и всех адекватных людей) от Квентина Тарантино – драматический вестерн, вдохновленный итальянским «Джанго» 1960-х годов. В ленте Джексон сыграл темнокожего дворецкого Стивена, пособника расиста-рабовладельца в исполнении Леонардо ДиКаприо. Самой запоминающейся фразой картины, естественно, стало высказывание как раз-таки дворецкого: «Что этот [темнокожий человек] себе позволяет?». Неприличное слово на букву «н», кстати, было использовано в «Джанго» аж более 100 раз. 
© Weinstein Company
«Омерзительная восьмерка» (2015), Квентин Тарантино. Еще один потрясающий вестерн-продукт тандема Джексон-Тарантино, действие в котором тоже разворачивается в США середины 19 века. В камерном криминальном триллере с традиционной для режиссера россыпью звезд первой величины актер исполнил роль охотника за головами Маркуиса Уоррена, отставного майора северян. Фильм, к слову, мог не увидеть свет – по вине агента одного из артистов сюжет вестерна утек в сеть, что сильно расстроило Тарантино. Лишь спустя время (и переписав сценарий) он вернулся к съемкам картины.
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«Омерзительная восьмерка» (2015), Квентин Тарантино. Еще один потрясающий вестерн-продукт тандема Джексон-Тарантино, действие в котором тоже разворачивается в США середины 19 века. В камерном криминальном триллере с традиционной для режиссера россыпью звезд первой величины актер исполнил роль охотника за головами Маркуиса Уоррена, отставного майора северян. Фильм, к слову, мог не увидеть свет – по вине агента одного из артистов сюжет вестерна утек в сеть, что сильно расстроило Тарантино. Лишь спустя время (и переписав сценарий) он вернулся к съемкам картины. 
© Weinstein Company

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«Телохранитель киллера» (2017), Патрик Хьюз. Легкий комедийный боевик с сильнейшим актерским составом (помимо Джексона, в него вошли Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фримен, Гари Олдман, Юрий Колокольников и другие – это если говорить про франшизу в целом), по сюжету которого топовый телохранитель вынужден охранять наемного убийцу, готового дать важнейшие показания в суде. Из любопытного – в официальной версии ленты антагонист в исполнении Олдмана был связан с Белоруссией, в российском варианте его гражданство поменяли на боснийское.
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«Телохранитель киллера» (2017), Патрик Хьюз. Легкий комедийный боевик с сильнейшим актерским составом (помимо Джексона, в него вошли Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Морган Фримен, Гари Олдман, Юрий Колокольников и другие – это если говорить про франшизу в целом), по сюжету которого топовый телохранитель вынужден охранять наемного убийцу, готового дать важнейшие показания в суде. Из любопытного – в официальной версии ленты антагонист в исполнении Олдмана был связан с Белоруссией, в российском варианте его гражданство поменяли на боснийское. 
© MDfilm

21 декабря американскому актеру Сэмюэлу Л. Джексону исполнилось 75 лет. Ныне суперзвезда Голливуда и лицо, кажется, едва ли не всех существующих топ-кинофраншиз, он рос без родителей (мать попала в психиатрическую клинику, отец не жил с семьей, а позднее умер от алкоголизма), был вынужден учиться в сегрегационной школе, сильно заикался, бастовал после убийства Мартина Лютера Кинга, заработал судимость, а также едва не загубил себя пристрастием к спиртному и наркотикам.

Непростая молодость, впрочем, не перевесила очевидный талант артиста: начав со скромных ролей в кино и театре, он вытащил счастливый билет, познакомившись с тогда еще малоизвестным режиссером Спайком Ли, после чего громко заявил о себе фильмом «Лихорадка джунглей» (личный приз в Каннах), а затем окончательно застолбил себе место в истории великой ролью в великом «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, своего большого друга и главного кинематографиста своей карьеры.

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