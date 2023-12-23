«Что он себе позволяет?» 10 лучших ролей великого Сэмюэла Л. Джексона

«Криминальное чтиво» (1994), Квентин Тарантино. На момент выхода культового фильма Квентина Тарантино Джексон уже был достаточно известен в Голливуде, но именно «Криминальное чтиво» стало его звездным часом и порталом в когорту суперзвезд. К слову, именно за роль в остросюжетной драме, где он сыграл бандита Джулса Уиннфилда, актер получил свою до сих пор единственную номинацию на «Оскар» (у него также есть почетный приз кинопремии, но это чуть другое).