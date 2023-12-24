Кто такой Рузиль Минекаев? Как звезда «Слова пацана» пришел в кино и стал популярным

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023-го и менее чем за два месяца покорил сердца россиян. Шоу быстро вошло в список самых популярных российских проектов года, а молодежь на нем буквально помешалась: на сервисах объявлений стали продавать одежду, похожую на костюмы героев, пацанский сленг вошел в лексиконы россиян, а интерес к бандам Татарстана 1980-х годов сильно возрос. Неудивительно, что сериал принес популярность артистам, которые в нем сыграли — в том числе актеру театра и кино Рузилю Минекаеву, исполнившему роль Марата. «Лента.ру» рассказывает о детстве и личной жизни одной из главных звезд сериала «Слово пацана», его решении прийти в кино и пути к известности.

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Детство

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Рузиль Рамилевич Минекаев родился 20 мая 1999 года в Татарстане, в городе Нурлат. Актер редко говорит о своей семье во время интервью, поэтому информации о его родителях немного. Тем не менее о семье он отзывается с теплотой.

Главной поддержкой для меня, конечно же, являются родители, которые с самого начала приняли мое решение стать актером, поверили в меня, придали мне уверенности Рузиль Минекаев актер

Известно, что у артиста есть сестра-близнец — Рузиля. По словам актера, именно она подтолкнула его попробовать себя в искусстве: несмотря на то, что творчество всегда интересовало Рузиля, спорт занимал куда более важное место в его жизни. В детстве будущий актер в течение семи лет занимался татарской национальной борьбой. И даже его любимым школьным предметом была физкультура.

В 13 лет по совету сестры Рузиль поступил в Нурлатскую школу искусств «Сэлэт», выбрав класс академического вокала. Именно это решение, а также знакомство с Розой Ахметзяновой, которая там преподавала, стало для будущей звезды сериала «Слово пацана» судьбоносным. Педагог увидела его талант, посоветовала поступать в театральное училище, а также помогла в подготовке к вступительным экзаменам.

Образование

Рузиль Минекаев учился в общеобразовательной школе № 4 города Нурлата. Он выпустился в 2015 году, закончив девять классов, и успешно прошел испытания в Казанском театральном училище. Там он попал на курс Ильдара Хайруллина — народного артиста Республики Татарстан и заслуженного артиста России.

В 2019 году Рузиль Минекаев решил переехать в Москву и поступить в Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

Он учится там до сих пор — заочно, на режиссерском факультете в актерской мастерской Иосифа Райхельгауза. Рузиль Минекаев выпустится из ГИТИСа в 2024 году.

Карьера в театре и кино

Первые роли достались Рузилю еще в учебном театре при училище: он сыграл в спектаклях «Бенджамин Баттон» и «Комедия номер 13».

А вот свою первую главную роль он получил в 2021 году, когда учился на третьем курсе ГИТИСа. В одном из интервью Минекаев Андрея в постановке «Бешеный хворост».

В кино актер дебютировал в 2020 году, сыграв в сериале «Уличное правосудие». А в 2021-м на экраны вышел сериал «Напарники», в котором также принял участие Рузиль Минекаев. В 2022 году он получил одну из главных ролей в сериале-драме «Смычок». Актер написал для этого сериала песню, которую сам же и исполнил.

Однако наибольшую известность Рузиль Минекаев получил благодаря роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сейчас актер продолжает играть сразу в нескольких театральных постановках «Школы современной пьесы». Он участвует в спектаклях «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», «Красавец мужчина» и «На трубе».

Кроме того, как написано в его визитке на сайте театра, Рузиль мечтает однажды принять участие в постановке шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», исполнив роль Меркуцио — лучшего друга Ромео.

Роль в «Слове пацана»

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября 2023 года. Сценарий к нему написал Жора Крыжовников, который также выступил режиссером картины, а в съемках участвовали известные российские артисты, в том числе Иван Янковский, Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

24-летний Рузиль Минекаев сыграл в сериале роль 15-летнего Марата — одного из главных героев истории. По сюжету подросток из обеспеченной семьи состоит в уличной банде «Универсам», как и его старший брат Вова Адидас, которого сыграл Иван Янковский. Именно Марат знакомит с криминальным миром Казани 1980-х годов еще одного подростка — своего одноклассника Андрея, который также решает примкнуть к банде.

Актер Рузиль Минекаев получил эту роль через общий кастинг. При этом изначально он целился на роль Вовы Адидаса и даже выучил для проб текст этого героя. Но кастинг-директор решила, что артист не похож на персонажа, и предложила ему попробоваться на роль Андрея Васильева — отличника, который до попадания в уличную группировку считается примерным пионером и ходит в музыкальную школу.

Мне дали текст, я его выучил, прихожу снова, а кастинг-директор говорит: «Слушай, я передумала, давай на Марата!» Я сказал, ну что ж, давайте попробуем на Марата. Выучил снова текст, мы попробовали пару сцен, и ей сразу понравилось Рузиль Минекаев актер

В конце концов он встретился с режиссером Жорой Крыжовниковым, и тот отметил, что хоть Рузиль по возрасту и подходит на роль Вовы, внешне он больше похож на 15-летнего Марата. Спустя пять месяцев ансамблевых проб артиста все же утвердили на роль хулигана.

В итоге Минекаев так хорошо сыграл Марата, что обрел всероссийскую популярность и народное признание. Всего за несколько недель после выхода сериала на него подписалось более миллиона человек. Звезду «Слова пацана» даже назвали человеком года в культуре Татарстана по версии газеты «БИЗНЕС Online».

Личная жизнь Рузиля Минекаева

Еще в подростковом возрасте актер начал встречаться с Азизой Бекмановой, на которой позже женился. 25-летняя девушка также снимается в кино, однако исполняет пока лишь эпизодические роли. Как и Рузиль, она сперва училась в Казанском театральном училище, затем поступила в ГИТИС. Пара не раз играла на одной сцене в театре, а вот общих фильмов у них нет.

Недавно у супругов родился ребенок.

Рузиль Минекаев с женой Азизой воспитывают годовалого сына Рэмиля

После выхода сериала «Слово пацана» фанаты начали травить Азизу в соцсетях. Под ее постами начали появляться комментарии, в которых поклонники Рузиля критиковали ее внешность и стиль.

Пользователи писали, что актер с женой выглядят как «мама с сыночком» или что она похожа на его «старшую сестру». Кроме того, многим не понравилось, что Азиза носит «неудачную одежду» и ходит со слишком короткой стрижкой.

Сама девушка отшучивается в ответ на некоторые комментарии. Например, пишет, что выглядит с Рузилем не как мама с сыном, а как бабушка с правнуком. А самые грубые сообщения просто игнорирует.

Также фанаты звезды «Слова пацана» предполагают, что на волне популярности Рузиля пара скоро разведется и актер найдет себе «новую, красивую» жену. Многие поклонники приводят в пример экранную пару Марата — школьницу Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд. Артистов сводят несмотря на разницу в возрасте: дочери Юлии Пересильд всего 14 лет.