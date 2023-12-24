Нейросеть перенесла Локи, Гарри Поттера и Джона Сноу в мир GTA 6

Пользователь Reddit под ником Dankuruma провел эксперимент с новой версией Midjourney, отправив героев популярных фильмов в мир GTA 6.

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Обновленная нейросеть справилась со своей задачей — обошлось даже без артефактов, вроде пятого пальца и кривого лица.

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В подборке можно увидеть, например, Гарри Поттера и Локи. Юный маг, похоже, попал в какой-то мордобой, а бог обмана наслаждается роскошной жизнью на берегу Майами (или Вайс-Сити).

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А вот Джон Сноу из «Игры престолов» продолжает нести свой дозор — холодная стена сменилась приятным пляжем с пальмами.

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Росомаха предпочитает отдых на песке со стаканом пива.

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Стоит отметить, что Логан не растерял свою физическую форму.

В свою очередь Гэндальф больше напоминает бездомного с деревянной тростью вместо посоха.