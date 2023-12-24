Ушел накануне столетия: умер актер из фильма «Люди в черном»

В возрасте 99 лет скончался актер Майк Нуссбаум. Его не стало 23 декабря, накануне столетнего юбилея. День рождения актер должен был отмечать 29-го числа.

© Кадр из фильма

Как сообщает издание TMZ, Нуссбаум скончался в хосписе, где провел последний год жизни. Его смерть наступила по естественным причинам.

Кстати, Майк Нуссбаум до последнего не оставлял свою профессию и продолжал играть в кино и театре, несмотря на возраст. Зрителям актер запомнился своими ролями в фильмах «Люди в черном», «Роковое влечение», «Секретные материалы», «Гладиатор», «Дом игр» и прочих.