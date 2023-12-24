Проклятие «Глухаря»: почему актеры сериала умирают один за другим

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни, сообщила его коллега Екатерина Соломатина. Он не первый в длинном списке умерших артистов из «Глухаря», сериал в этом смысле получил славу «проклятого». Что известно о смерти Черных, и кто из его коллег по проекту скончался ранее — в материале NEWS.ru.

© Алексей Черных. Кадр из фильма «Сын»

Что известно о смерти актера Алексея Черных

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Екатерина Соломатина не стала называть причину смерти Алексея Черных. При этом она указала, что тело актера предстоит транспортировать на родину, но не уточнила из какого государства.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — написала Соломатина.

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Зрителям прежде всего известен по сериалам «Глухарь», «Ищейка» и «Мент в законе». Также он занимался дубляжом, являлся официальным голосом Сокола из киновселенной Marvel.

Кто ранее умер из актеров сериала «Глухарь»

Целая серия смертей актеров сериала «Глухарь» произошла в 2021 году. Так, не стало артиста театра и кино Александра Дубовицкого. Он умер на 54-м году. Его тело было найдено 29 сентября — спустя три недели после даты смерти. Дубовицкий появился на экранах в 2000-х. Наибольшую славу ему принесли сериалы «Глухарь», «Зверобой» и «Мент в законе».

До этого в августе умер актер театра и кино, сыгравший в сериале «Глухарь», Владимир Яковлев. Ему было 62 года. Причина смерти не называлась.

Кроме того, звезда «Глухаря» Дмитрий Гусев был обнаружен мертвым за рулем собственной машины в Москве. Он скончался на 46-м году. Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире. Его тело нашли спустя месяц после смерти. При этом актер театра, кино и телевидения Алексей Артамонов также умер дома. Он сидел в кресле перед телевизором, в какой-то момент у него остановилось сердце.

Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в «Глухаре», умерла в возрасте 37 лет в 2019 году. В 2012 году у нее был диагностирован рак легких, лечение не помогло справиться с заболеванием.

В 2018 году в возрасте 57 лет скончался заслуженный артист России Сергей Таланов, снимавшийся в «Глухаре».

Также в 2018 году актер Михаил Фатеев, известный по сериалам «Глухарь» и «Марш Турецкого», был найден мертвым в СИЗО. Обвиненный в совращении несовершеннолетнего Фатеев наложил на себя руки.

В 2017 году после продолжительной болезни умер актер Сергей Бездушный. Ему было 53 года.

В 2015 году на 52-м году жизни после продолжительного заболевания скончался актер Вадим Проданов (псевдоним — Дмитрий Проданов). Кроме «Глухаря» он также снимался в «Каменской».

В марте 2013 года умер актер Василий Савинов, ему был 51 год. Он скончался от инфаркта. Сергей Заботин умер в январе 2013 года. По пути на киностудию ему стало плохо в метро, была вызвана скорая, но спасти его не смогли. Ему было 76 лет.

В 2012 году следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 29-летнего актера Анатолия Отраднова, которого нашли в подмосковной деревне Челобитьево. Как показала судмедэкспертиза, артиста отравили, подмешав в его алкоголь сильный нейролептик, после чего ограбили.