Анфиса Чехова рассказала, как ее заменили в фильме "Любовь в большом городе"
Анфиса Чехова должна была сниматься в фильме "Любовь в большом городе". Роль сексопатолога была написана специально под нее, однако незадолго до старта съемок на роль Чеховой утвердили Светлану Ходченкову. Косвенно виновата в этом оказалась Вера Брежнева, сообщила Анфиса Чехова в интервью Светлане Бондарчук на шоу "Света вокруг света".
По словам Чеховой, изначально главную роль в фильме должна была играть Елизавета Боярская. Однако актриса не смогла и на роль утвердили Веру Брежневу.
Со слов Чеховой, "она зашла туда с бюджетом".
Тогда создатели фильма пересмотрели всех утвержденных ранее актрис и предложили заменить Чехову.
"Они сказали: "Нам не нужно двух секс-символов", - рассказала в интервью Чехова.
Об этой истории Анфиса Чехова говорит с горечью. "Любовь в большом городе" была тепло принята публикой, у фильма появились продолжения. По мнению Чеховой, если бы она осталась в проекте, то ее карьера могла бы пойти вверх.