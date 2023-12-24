Анфиса Чехова рассказала, как ее заменили в фильме "Любовь в большом городе"

Анфиса Чехова должна была сниматься в фильме "Любовь в большом городе". Роль сексопатолога была написана специально под нее, однако незадолго до старта съемок на роль Чеховой утвердили Светлану Ходченкову. Косвенно виновата в этом оказалась Вера Брежнева, сообщила Анфиса Чехова в интервью Светлане Бондарчук на шоу "Света вокруг света".

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По словам Чеховой, изначально главную роль в фильме должна была играть Елизавета Боярская. Однако актриса не смогла и на роль утвердили Веру Брежневу.

Со слов Чеховой, "она зашла туда с бюджетом".

Тогда создатели фильма пересмотрели всех утвержденных ранее актрис и предложили заменить Чехову.

"Они сказали: "Нам не нужно двух секс-символов", - рассказала в интервью Чехова.