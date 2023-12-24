Дарья Сагалова рассказала, почему согласилась на съемки в «Букиных»
В этом году телеканал ТНТ порадовал своих зрителей новостью о возвращении сериала о приключениях Гены Букина. Продолжение знаменитого ситкома «Счастливы вместе» было выпущено под названием «Букины», где зрители снова увидели любимых персонажей оригинальной истории.
Дарья Сагалова, широко известная по роли Светы Букиной, недавно дала интервью, как сообщает портал boda. В нем она поделилась своими мыслями о профессиональной карьере и личной жизни, выразив удовлетворение от возможности вновь появиться на экранах. Сагалова отметила, что долгое время размышляла о воссоздании сериала, но не могла самостоятельно организовать встречу всех участников, чем в итоге занялся продюсер Сарик Андреасян.
Актриса с энтузиазмом отнеслась к идее принять участие в новом проекте, отметив свою любовь к этой истории и готовность работать в любых условиях. Она с нетерпением ждала встречи с коллегами и возможности возобновить творческую деятельность.
Сагалова также выразила мнение, что условия на съемочной площадке не должны быть избыточно роскошными, поскольку это не влияет на качество производства. Она уточнила, что не испытывает недостатка в средствах благодаря успешному бизнесу и поэтому с энтузиазмом приняла предложение о работе над сериалом.