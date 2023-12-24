Сагалова рассказала, почему согласилась на съемки в «Букиных»

В этом году телеканал ТНТ порадовал своих зрителей новостью о возвращении сериала о приключениях Гены Букина. Продолжение знаменитого ситкома «Счастливы вместе» было выпущено под названием «Букины», где зрители снова увидели любимых персонажей оригинальной истории.

© Кадр из сериала

Дарья Сагалова, широко известная по роли Светы Букиной, недавно дала интервью, как сообщает портал boda. В нем она поделилась своими мыслями о профессиональной карьере и личной жизни, выразив удовлетворение от возможности вновь появиться на экранах. Сагалова отметила, что долгое время размышляла о воссоздании сериала, но не могла самостоятельно организовать встречу всех участников, чем в итоге занялся продюсер Сарик Андреасян.

Актриса с энтузиазмом отнеслась к идее принять участие в новом проекте, отметив свою любовь к этой истории и готовность работать в любых условиях. Она с нетерпением ждала встречи с коллегами и возможности возобновить творческую деятельность.