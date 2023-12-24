Поклонники не узнали звезду «Гарри Поттера» на новых фотографиях

Готовы поспорить, вы тоже не узнаете эксцентричного джентльмена на этих снимках! Ладно, не будем вас долго мучать: перед вами Станислав Яневский, прославившийся в роли брутального Виктора Крама. В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» именно он боролся с Гарри за кубок Турнира Трех Волшебников и с Роном за сердце Гермионы.

В начале этого года 38-летний болгарский актер ошеломил своих поклонников неожиданной сменой карьеры — Станислав стал лектором и мотивационным спикером. Изменился он и внешне: от прежнего бебифейса юного «чемпиона Дурмстранга» не осталось не следа. Ну или роскошные усы и густая борода успешно его скрывают.

В последнее время Яневского обычно можно увидеть в ярких костюмах и шляпах в стиле 40-х годов. В этом же непривычном образе Станислав недавно снялся в промо книжного магазина, которое тут же стало вирусным среди фанатов поттерианы. Оно и понятно: книголюб, волшебник, джентльмен — похоже, он нашел идеальную формулу приворотного зелья!

К слову, другой актер поттерианы также изменился до неузнаваемости. Правда, в его случае обстоятельства были куда более печальными — два года тюремного заключения.