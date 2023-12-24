Умерла актриса из "Крепкого орешка" и "Смертельного оружия" Сэльма Арчерд
Скончалась Сэльма Арчерд, американская актриса кино и сериалов, вдова актера и продюсера Арми Арчерда. Супруги неоднократно плодотворно вместе работали.
Арчерд, лауреат "Золотого глобуса", умер на 88-м году жизни в 2009-м. Его вдова немного недотянула до своего 99-летия.
Сэльма Арчерд, чья экранная карьера стартовала в 1960-х, известна по оригинальным "Забавным приключениям Дика и Джейн", "Лодке любви", первому "Крепкому орешку", первому и третьему "Смертельному оружию", по "Мелроус Плэйс" и несказанно чудовищному поползновению ребута "Зачарованных".
Как с некоторым запозданием пишет Deadline, артиста умерла в Лос-Анджелесе. Причина смерти активной участницы разного рода нескончаемых светских раутов в публикации не конкретизируется.