Умерла актриса из "Крепкого орешка" и "Смертельного оружия"

Скончалась Сэльма Арчерд, американская актриса кино и сериалов, вдова актера и продюсера Арми Арчерда. Супруги неоднократно плодотворно вместе работали.

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Арчерд, лауреат "Золотого глобуса", умер на 88-м году жизни в 2009-м. Его вдова немного недотянула до своего 99-летия.

Сэльма Арчерд, чья экранная карьера стартовала в 1960-х, известна по оригинальным "Забавным приключениям Дика и Джейн", "Лодке любви", первому "Крепкому орешку", первому и третьему "Смертельному оружию", по "Мелроус Плэйс" и несказанно чудовищному поползновению ребута "Зачарованных".