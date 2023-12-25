Стала известна причина смерти звезды "Отчаянных домохозяек" Райана О'Нила

Обнародована официальная причина смерти американского актера кино и сериалов Райана О'Нила.

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Информация об уходе номинанта премии "Оскар" появилась ранее в этом месяце - с указаниями диагнозов, но без конкретики причины.

О`Нил отошел 8 декабря на 83-м году жизни. В 2012-м у него был найден рак, а в 2001-м - хронический лейкоз. Причиной же, как передает в пятницу The Blast, ссылаясь на заключение медиков, стала застойная сердечная недостаточность. У актера была кардиомиопатия.

О'Нил был похоронен в Pierce Brothers Westwood Village - это недалеко от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Райан О'Нил родился в 1941-м в Лос-Анджелесе. Снимался с 1950-х: оригинальный "Перри Мейсон", "История любви" Хиллера, "Бумажная луна" Богдановича, "Отчаянные домохозяйки" и "Кости".