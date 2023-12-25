Джареду Лето 52: как главному «вампиру» Голливуда удается выглядеть на 30 лет

Нестареющему актеру и музыканту Джареду Лето 26 декабря исполняется 52 года. В Голливуде он считается эдаким человеком-оркестром, поскольку успевает и сниматься в кино, и давать концерты со своей рок-группой Thirty Seconds to Mars, и заниматься саморазвитием. Боссы киностудий регулярно ставят Лето в один ряд с такими мастерами перевоплощения, как Кристиан Бейл и Хоакин Феникс за то, что он, стараясь максимально вжиться в роль, не жалеет свое тело и психику. Коллеги же часто в шутку называют его вампиром из-за того, что он умудряется выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. В рамках цикла материалов о судьбах знаменитостей «Лента.ру» разобралась, в чем секрет молодости Лето и как ему удалось стать богатым и знаменитым, несмотря на бедное детство в хиппи-коммуне и многолетнюю зависимость.

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«Наркотики повеселились надо мной»

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В середине сентября 2023 года Джаред Лето в подкасте The Zane Lowe Show впервые откровенно рассказал о своей наркозависимости. Артист признался, что побудило его попробовать запрещенные вещества обычное любопытство. Ему хотелось немного повеселиться, а заодно попробовать что-то новое.

Долгое время он считал, что полностью контролирует ситуацию, — и не заметил, как пристрастился к наркотикам настолько, что даже начал приторговывать ими.

Сначала ты пользуешься наркотиками, а потом они начинают использовать тебя. Зависимость — это обратная сторона медали. Я просто решил повеселиться, но в результате наркотики повеселились надо мной Джаред Лето

Зависимость появилась у Лето еще в детстве — он просто рос в среде, где запрещенные вещества считались неотъемлемой частью жизни. По словам артиста, он знал, что такое запах травки, еще будучи маленьким ребенком, а в школьные годы уже попробовал наркотики.

«Я начал пробовать разную дурь еще в школе», — говорил Лето. По словам музыканта, период наркозависимости длился довольно долго

Дитя цветов

Родился будущий артист в маленьком городке Боссьер Сити штата Луизина (США), и его детство вряд ли можно назвать простым. Джаред и его старший брат Шеннон были еще маленькими, когда их родители развелись. Дети остались с матерью Констанс, отец, совершенно не интересовавшийся их жизнью, полностью прекратил общение с детьми. Мужчина очень быстро снова женился, завел еще двоих детей, а затем внезапно покончил с собой.

Мать мальчиков вскоре вышла замуж за офицера военно-воздушных сил США, который усыновил ее детей и дал им свою фамилию — Лето. В силу профессии мужчины семья часто переезжала, что особенно пришлось по душе Констанс, исповедовавшей философию хиппи и не любившей долго сидеть на одном месте. Однако и этот брак не просуществовал долго.

После второго развода Констанс путешествовала по Америке, жила с детьми в творческих поселениях художников, музыкантов и актеров и даже в хиппи-коммуне в лесу. Семья отчаянно нуждалась в деньгах. Чтобы свести концы с концами и немного помочь матери, в 12 лет Джаред начал подрабатывать посудомойщиком в забегаловке «Три поросенка», а в 16 — устроился швейцаром в небольшую гостиницу.

Недостаток материальных благ женщина компенсировала детям полным отсутствием запретов в воспитании. Джаред и Шеннон росли в абсолютно свободной атмосфере и могли при полной поддержке матери развивать свои творческие способности.

Я вырос в Луизиане среди хиппи и всякого рода творческих личностей: художников, фотографов, музыкантов… Поэтому у нас с младенчества не было никаких табу, не было четких границ и прямых линий. Зато была свобода творчества, возведенная в абсолют. Были бесконечные путешествия — кочевой образ жизни считался нормой Джаред Лето

Однако полная свобода и недостаток родительского внимания привели к тому, что Лето, помимо наркотиков, с юных лет употреблял алкоголь, угонял машины и чудом умудрялся избегать тюрьмы. За прогулы будущую звезду отчислили из школы, правда, он быстро одумался и все же получил аттестат в маленьком частном лицее.

Я и мой брат — дети разводов. Мы часто переезжали, часто меняли школы, даже голодали. Но никаких подробностей рассказывать я не хочу. Я так часто лгал о своей жизни, что уже не очень помню правду о тех годах Джаред Лето

Лето не раз признавался в интервью, что единственное, что по-настоящему интересовало его в юности, — это искусство, поэтому после окончания школы он поступил в Институт искусств в Филадельфии, где занялся изучением истории живописи. Заинтересовавшись созданием кино, спустя пару лет он перевелся в Университет визуальных искусств в Нью-Йорке, где и получил первый опыт актерской игры. Он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Плачущая радость», сценарий к которому сам написал и который сам же снял.

После этой работы Лето загорелся желанием покорить Голливуд. В 1992 году в возрасте 21 года он бросил все и с рюкзаком за плечами и 500 долларами в кармане отправился в Лос-Анджелес.

К режиссерскому креслу через вершины актерской славы

Лето приехал в Голливуд с твердым намерением стать режиссером. Однако он решил, что путь в режиссерское кресло лежит через актерство, поэтому начал ходить по кастингам в надежде получить хотя бы небольшую роль. И вскоре удача улыбнулась начинающему актеру — ему доверили сыграть одного из второстепенных персонажей в ситкоме «Лагерь Уайлдер». Затем последовала работа в сериале «Почти дома», однако стартом его карьеры все же считается молодежное шоу о тяготах взросления «Моя так называемая жизнь». Именно этот проект открыл Лето двери в полный метр. Его дебютом на большом экране стало небольшое независимое кино «Крутые и чокнутые».

Вскоре Лето получил свою первую роль в крупнобюджетном фильме: в 1995-м он стал партнером Вайноны Райдер в ленте «Лоскутное одеяло». После этого проекта его актерская карьера уверенно пошла в гору. Спустя год Лето перевоплотился в легендарного бегуна в байопике «Префонтейн», которого изначально должен был сыграть Том Круз. В 1998-м в тандеме с Джорджем Клуни и Шоном Пенном он снялся в драме «Тонкая красная линия» и успел засветиться в популярном хорроре «Городские легенды».

Следующее появление Лето на большом экране состоялось в 1999 году: он исполнил второстепенные роли в культовых фильмах «Бойцовский клуб», «Прерванная жизнь» и «Американский психопат». Одной из знаковых для актера стала вышедшая спустя год драма «Реквием по мечте», в которой он сыграл героинового наркомана.

На рубеже веков Лето — уже большая голливудская звезда. В это время он очень избирательно подходит к выбору ролей и снимается исключительно у культовых режиссеров. В его фильмографии того периода значатся «Комната страха» Дэвида Финчера, «Александр» Оливера Стоуна, «Шоссе» Джеймса Кокса, «Оружейный барон» Эндрю Никкола, «Глава 27» Дж. П. Шефера и еще целая россыпь успешных работ.

В 2009 году актер сыграл главную роль в обласканной критиками и наградами картине «Господин Никто», которая впоследствии получила премию на Венецианском кинофестивале. А спустя четыре года снялся в драме «Далласский клуб покупателей», которая считается лучшим проектом в карьере артиста.

Роль больного ВИЧ транссексуала в «Далласском клубе покупателей» принесла Лето гонорар в размере 4 миллионов 329 тысяч долларов, «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и «Оскар» за лучшую роль второго плана

«Мне нравится, когда мне бросают творческий вызов»

Чтобы его актерские работы вызывали яркие эмоции у зрителей, Лето тратит много времени и сил для полного погружения в образ. Он не боится кардинально менять внешность и часто предстает в своих фильмах совершенно неузнаваемым. Так, готовясь к роли наркомана в «Реквиеме по мечте», месяц жил на улицах Нью-Йорка, морил себя голодом, чтобы сбросить 12 килограммов, и не занимался сексом. По окончании съемок он отправился в монастырь в Португалии, чтобы восстановиться.

Для фильма «Глава 27» актеру, наоборот, пришлось усиленно набирать вес. Чтобы больше походить на убийцу легендарного музыканта Джона Леннона Марка Чепмена, он поправился на 30 килограммов. Актер усиленно налегал на пиццу и употреблял высококалорийную смесь из расплавленного мороженого, оливкового масла и соевого соуса. Даже ночью актер вставал каждые два-три часа, чтобы съесть тарелку спагетти или несколько бургеров, за что и поплатился здоровьем.

Я заработал подагру, а холестерин в моем организме накопился слишком быстро. Врачи даже хотели выписать мне препарат, который рекомендуют только очень, очень пожилым людям Джаред Лето

После окончания съемок Лето, чтобы быстро похудеть и восстановить здоровье, сел на жесточайшую сыроедческую диету. Он ел несоленые орехи, ягоды, другую термически необработанную пищу и пил напиток из лимонного сока, кленового сиропа, воды и кайенского перца.

Чтобы достоверно сыграть умирающую от ВИЧ транссексуальную женщину, Лето вновь решил поиграть с весом — и довел себя до физического истощения. По словам актера, он просто старался вообще ничего есть, так как крайняя худоба была важным компонентом его образа. Помимо сброшенных 18 килограммов, ради этой роли артист также сделал восковую эпиляцию всего тела, рук, ног и бровей. «После всех этих манипуляций у меня изменились походка, голос, отношение окружающих ко мне изменилось тоже. Я даже почувствовал, что становлюсь более ранимым», — говорил он позднее.

Мне нравится испытывать себя. Нравится, когда мне бросают творческий вызов и дают шанс попробовать что-то новое, научиться чему-то. Я люблю учиться, рисковать и ступать на неизведанный творческий путь. И дело не только в результате, а еще и в самом процессе. Как ты создаешь, как готовишься, как подходишь к выполнению задачи, ищешь варианты ее решения — все это неотъемлемые части пути Джаред Лето

С содроганием вспоминают работу с актером и его коллеги по проекту «Отряд самоубийц». Во время съемок комикса DC Лето настолько погрузился в образ Джокера, что не контактировал ни с кем из коллег: он отыгрывал свои сцены и тут же отворачивался ото всех, чтобы не выходить из образа.

«Я не встречал Джареда Лето! Мы работали в течение шести месяцев, но не обменялись ни единым словом после того, как звучала команда: "Стоп! Снято!" Он не общался с нами», — поделился впечатлениями о работе с актером Уилл Смит

Чтобы сделать атмосферу на площадке более гнетущей и соответствующей фильму, Лето преподносил коллегам отвратительные подарочки. Так, Уилл Смит получил от Джокера коробку с пулями, Марго Робби — живую крысу и любовное письмо, другим актерам достались использованные презервативы, анальные шарики и липкие журналы Playboy.

В фильмографии актера еще много ролей, ради которых он преображался до неузнаваемости, но он неоднократно просил поклонников и коллег, прежде чем повторять его эксперименты, несколько раз подумать:

После того как вы прибавите больше 30 килограммов, вы никогда больше не захотите повторять такой опыт. Некоторые режиссеры были восхищены этой моей работой и спрашивали, мог бы я снова прибавить в весе ради их фильмов, но я не соглашался. И других я бы отговаривал от подобного. Проще и безопаснее для здоровья просто надеть накладной живот Джаред Лето

Музыка важнее всего

Хотя Лето состоялся прежде всего как актер, он неоднократно повторял, что важнее всего для него музыкальная карьера. Еще в 1998 году он со старшим братом Шенноном создал рок-группу Thirty Seconds to Mars. Лето-старший стал барабанщиком коллектива, а младший — автором треков, гитаристом и вокалистом.

Музыка — невероятно личная вещь. Она поднимает завесу. Заниматься музыкой означает отдавать всего себя. Ты делишься своими мыслями, убеждениями, чувствами, инстинктами — всем. Любым состоянием души. Я не притворяюсь и не подстраиваюсь под обстоятельства. Я никогда не бываю собой больше, чем когда стою на сцене. Там я не играю роль Джаред Лето

Дебютную пластинку Thirty Seconds to Mars представили в 2002 году, в 2005-м вышла вторая, третья же увидела свет в 2009 году и сразу стала хитом. Желая закрепить успех, коллектив отправился в турне, ради которого Лето сразу после успеха «Господина Никто» на Венецианском кинофестивале поставил на паузу свою актерскую карьеру.

Благодаря туру Into the Wild коллектив Thirty Seconds to Mars попал в список самых трудолюбивых гастролирующих артистов 2009 года

«Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови»

Лето не только успешный артист и музыкант, но и главный герой различных подборок нестареющих знаменитостей. Артист разменял шестой десяток, но за последние лет 20 его внешность практически не изменилась. На вопросы журналистов, как ему это удается, актер предпочитает отшучиваться: «Не знаю, кто делает эти коллажи, но смотрится забавно. Удивительно, что делает с лицом немного человеческой крови».

На самом деле все куда прозаичнее: один из секретов отличной формы актера заключается в генетике. Достаточно взглянуть на фотографии матери Лето и его старшего брата, и все сразу становится очевидно. Они тоже выглядят очень молодо. Однако артист признается, что несмотря на хорошую наследственность много лет старается вести здоровый образ жизни.

Прежде всего, он больше 20 лет не употребляет наркотики. На пике зависимости Лето внезапно осознал, что, если продолжит в том же духе, вскоре окажется на том свете.

У меня наступил момент ясности. В моей жизни появилось два пути. Я пошел по тому, который был верным. У меня были очень близкие друзья, которые этого не сделали, и их больше здесь нет. Их было много Джаред Лето

Нет в жизни Лето места и сигаретам, и алкоголю. Уже много лет он придерживается принципа, что «полная жизнь — это жизнь без зависимостей в сочетании с безграничной заботой о себе».

Также артист — убежденный веган. Рацион его выглядит примерно так: тост с авокадо, овсянка, яблоко и орехи на завтрак, на обед — сыр тофу, салат из овощей или горячее из бобовых, фрукты и сок. На ужин он предпочитает рис, макароны или киноа с котлетой из сои и овощами, ягоды. В дополнение к двум основным приемам пищи он дважды в день перекусывает попкорном, гречневыми оладьями и луковыми кольцами. Так Лето питается больше 20 лет и исключение может сделать исключительно на время подготовки к роли.

Я веган-обманщик. Мяса я, конечно, не ем, но если чья-то мама испечет печенье и угостит меня, я, наверное, откушу кусочек. А если я окажусь на берегу прекрасной реки, кишащей форелью, с удовольствием выловлю самую огромную рыбину и съем ее Джаред Лето

Хорошую физическую форму актер поддерживает с помощью активной ходьбы, езды на велосипеде и интенсивных силовых и кардиотренировок пять раз в неделю. Также он обожает скалолазание, которое напоминает ему детскую забаву.

Это похоже на то, как вы в детстве мечтали забраться на дерево. Вот и я смотрю на стену и хочу подняться на нее, проверить свои пределы. Я никогда не покорял серьезные вершины, но каждый раз лезу все выше, чтобы узнать, на что способен Джаред Лето

Для поддержания ментального здоровья Лето, по его словам, занимается йогой и медитирует. В марте 2020 года он погрузился в 12-дневную медитацию в пустыне — и пропустил начало пандемии коронавируса.

Мы были полностью изолированы. Никаких телефонов, никакой связи. Мы понятия не имели, что происходит за пределами комплекса. Мы вернулись в совершенно другой мир, который изменился навсегда. Взрыв мозга, мягко говоря Джаред Лето из рассказов журналистам

Однако главным секретом крепкого здоровья и цветущего внешнего вида Лето называет полноценный восьмичасовой сон. По словам актера, он использует каждую свободную минуту между съемками, гастролями и светскими мероприятиями, чтобы вздремнуть, поскольку, «если много путешествовать и не спать, долго не протянешь, это точно».

Любовь всей жизни

Лето предпочитает не выставлять напоказ личную жизнь и во время интервью мастерски уходит от вопросов об отношениях. В списке его любовных увлечений значатся актрисы Скарлетт Йоханссон, Линдси Лохан, Эшли Олсен, топ-модель Катарина Дамм, но все его романы отличались стремительностью развития и краткосрочностью.

Серьезные и долгие отношения у Лето завязались в 1999 году. Его избранницей стала актриса Кэмерон Диас. Четыре года они были вместе, и дело шло к свадьбе. Однако актер закрутил несерьезный роман с Пэрис Хилтон, о котором Диас узнала из газет — и тут же разорвала помолвку.

С 2015 по 2022 год, как утверждали в СМИ, Лето встречался с российской моделью Валерией Кауфман, но на официальных мероприятиях пара вместе никогда не появлялась, а сам актер многочисленные слухи никак не комментировал.

В середине 2022 года Лето заметили с другой российской моделью Дарьей Корчиной, которая младше артиста на 25 лет, однако и этот роман, как и все предыдущие, не привел к браку.

Я влюблен целиком и полностью и думаю лишь об одной — о моей работе. Мои отношения с ней настолько серьезны, что я не чувствую пустоты в своей жизни, даже если ни с кем не встречаюсь. Моего творчества мне достаточно. Что же касается девушек, то общение с ними мне всегда давалось с трудом Джаред Лето

Детей у актера нет, но это его сознательный выбор: он волновался, что его продолжительные эксперименты с наркотическими веществами могут как-то сказаться на здоровье будущего ребенка, и решил не рисковать. Ряды холостяков он покидать не собирается, хотя о браке всегда говорит с большим уважением. По его мнению, семья для мужчины — это большая ответственность, но жениться надо лишь на той, которую полюбишь по-настоящему и чувства к которой не угаснут с годами.