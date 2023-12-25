Ничто не проходит бесследно: Анне Пересильд потребовалась помощь психолога

Роль скрипачки Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана» навряд ли можно назвать лёгкой и романтичной. В картине имеются довольно суровые сцены, которые тяжело смотреть с экрана телевизора. А играть их тем более сложно. Но юная актриса Анна Пересильд прекрасно справилась с этой задачей. Однако её мама Юлия все равно настояла на обращении к специалисту.

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По мнению Пересильд-старшей сцена с изнасилованием и самоубийством изрядно бьёт по психике 14-летней девушки. Юлия в принципе изначально была против участия дочери в этом сериале. Как и её отец — Алексей Учитель. Но со временем родители отпустили ситуацию и позволили дочери самостоятельно принимать решения. В результате зритель имеет прекрасную актерскую игру Анны. Плюс ко всему девушка очень симпатична, что позволяет зрителю ещё больше проникнуться непростой жизненной ситуацией её героини.