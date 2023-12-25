Ничто не проходит бесследно: Анне Пересильд потребовалась помощь психолога
Роль скрипачки Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана» навряд ли можно назвать лёгкой и романтичной. В картине имеются довольно суровые сцены, которые тяжело смотреть с экрана телевизора. А играть их тем более сложно. Но юная актриса Анна Пересильд прекрасно справилась с этой задачей. Однако её мама Юлия все равно настояла на обращении к специалисту.
По мнению Пересильд-старшей сцена с изнасилованием и самоубийством изрядно бьёт по психике 14-летней девушки. Юлия в принципе изначально была против участия дочери в этом сериале. Как и её отец — Алексей Учитель. Но со временем родители отпустили ситуацию и позволили дочери самостоятельно принимать решения. В результате зритель имеет прекрасную актерскую игру Анны. Плюс ко всему девушка очень симпатична, что позволяет зрителю ещё больше проникнуться непростой жизненной ситуацией её героини.
Именно поэтому Юлия уговорила дочь сходить на сеанс к психологу. Ранее было известно, что третью серию сериала, где Айгуль оказывается в руках бандитов, Анна смотрела вместе с мамой. По её словам, мама плакала навзрыд и потом долго не могла успокоиться. Хотя самой сцены изнасилования в картине не показывают, атмосфера и реакция героини очень четко передают страх и боль, которые она пережила.