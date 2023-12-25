Актер Егор Корешков рассказал о съемках в «Елках-10»

«Ребята классно переформатировали прежние «Елки». Уже не ждите комедию, это более глубокое, лиричное, доброе семейное кино, которое наверняка понравится зрителю. Оно затрагивает другие струны души. В одной из новелл мы вместе с Региной Тодоренко играем родителей мальчика Савелия. Регина прекрасная, веселая, талантливая. Доволен, что нам довелось поработать вместе. А великий Юрий Кузнецов! Круто, что появляется возможность быть на площадке рядом с такими мэтрами», — отметил актер.