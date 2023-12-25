Актеры, которые невыносимы на съемочной площадке

Иногда мы кинозвезды так нас завораживают своей актерской игрой и харизмой, что, ослепнув, мы не замечаем их недостатки.

© Кадр из фильма "Эрин Брокович"

О самых невыносимых звездах — в материале "Рамблера".

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Джулия Робертс

Большая часть критики в адрес Джулии Робертс исходит со съемочной площадки "Капитана Крюка". Стивен Спилберг намекнул, что она была трудной, что съемочная группа прозвала ее "Динь-Динь" и что почти все говорили, что она большая примадонна.

Но и после этого у Робертс были проблемы. Ее осуждали за то, что она оставила актеров и съемочную группу "Влюбленного Шекспира" без средств к существованию после своего внезапного ухода. После съемок фильма "Я люблю неприятности" с Ником Нолти Робертс назвала его "отвратительным". В ответ Нолти сказал: "Нехорошо называть кого-то "отвратительным". Но она нехороший человек. Все это знают".

Брюс Уиллис

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

Уиллис и режиссер фильма "Слезы солнца" также были в известном конфликте. Антуан Фукуа, режиссер, сказал, что Уиллис — "заноза в заднице".

"Мы просто не ладили. Мы ладили вне камеры, но на съемках мы просто не ладили".

Уэсли Снайпс

Кадр из фильма "Блэйд"

Коллега Снайпса по фильму "Блэйд Тринити" Паттон Освальт дал отличное интервью о том, каким был Снайпс во время съемок:

"Уэсли [Снайпс] был просто охрененно сумасшедшим в уморительной манере. Он не выходил из своего трейлера и весь день курил траву. Что меня вполне устраивало, потому что у меня было полно DVD, которые я хотел досмотреть. Мы были в Ванкувере, и там постоянно шел дождь. Я держал дверь в трейлер открытой, чтобы вдыхать запах вечернего дождя во время просмотра фильма. Помню, однажды на съемочной площадке — они разрешили всем самим выбирать себе одежду — был один чернокожий актер, который тоже был вроде как тусовщиком. На нем была футболка с надписью "Мусор" большими стильными буквами. Это была его футболка. Уэсли приходил на съемочную площадку только для крупных планов. Все остальное делал его дублер. Я снялся с ним только в одной сцене. Но он пришел и сказал: "В фильме есть только один черный парень, и ты заставляешь его носить рубашку с надписью "Мусор"? Ты расистский ублюдок!" И он пытался задушить режиссера Дэвида Гойера".

Кристиан Бэйл

Кадр из фильма "Терминатор"

В 2009 году в сеть просочилась аудиозапись, на которой запечатлена печально известная вспышка гнева Бейла по отношению к кинооператору Шейну Херлбуту на съемках фильма "Терминатор: Да придет спаситель". На записи слышно, как Бэйл кричит на Херлбута, который якобы отвлекал актера во время съемок: "Ты портишь мою сцену. Еще раз так сделаешь, и я не выйду на эту съемочную площадку, если тебя еще возьмут на работу. Ты хороший парень, но так не делается", — говорит он во время части записи. Позже Бэйл извинился за свой поступок в интервью на радиошоу KROQ: "Я был не в духе", — сказал он. "Я был не в духе. Я вел себя как панк. Я сожалею об этом".

Леа Мишель

Кадр из сериала "Хор"