Актеры, которые невыносимы на съемочной площадке
Иногда мы кинозвезды так нас завораживают своей актерской игрой и харизмой, что, ослепнув, мы не замечаем их недостатки.
О самых невыносимых звездах — в материале "Рамблера".
Джулия Робертс
Большая часть критики в адрес Джулии Робертс исходит со съемочной площадки "Капитана Крюка". Стивен Спилберг намекнул, что она была трудной, что съемочная группа прозвала ее "Динь-Динь" и что почти все говорили, что она большая примадонна.
Но и после этого у Робертс были проблемы. Ее осуждали за то, что она оставила актеров и съемочную группу "Влюбленного Шекспира" без средств к существованию после своего внезапного ухода. После съемок фильма "Я люблю неприятности" с Ником Нолти Робертс назвала его "отвратительным". В ответ Нолти сказал: "Нехорошо называть кого-то "отвратительным". Но она нехороший человек. Все это знают".
Брюс Уиллис
Уиллис и режиссер фильма "Слезы солнца" также были в известном конфликте. Антуан Фукуа, режиссер, сказал, что Уиллис — "заноза в заднице".
"Мы просто не ладили. Мы ладили вне камеры, но на съемках мы просто не ладили".
Уэсли Снайпс
Коллега Снайпса по фильму "Блэйд Тринити" Паттон Освальт дал отличное интервью о том, каким был Снайпс во время съемок:
"Уэсли [Снайпс] был просто охрененно сумасшедшим в уморительной манере. Он не выходил из своего трейлера и весь день курил траву. Что меня вполне устраивало, потому что у меня было полно DVD, которые я хотел досмотреть. Мы были в Ванкувере, и там постоянно шел дождь. Я держал дверь в трейлер открытой, чтобы вдыхать запах вечернего дождя во время просмотра фильма. Помню, однажды на съемочной площадке — они разрешили всем самим выбирать себе одежду — был один чернокожий актер, который тоже был вроде как тусовщиком. На нем была футболка с надписью "Мусор" большими стильными буквами. Это была его футболка. Уэсли приходил на съемочную площадку только для крупных планов. Все остальное делал его дублер. Я снялся с ним только в одной сцене. Но он пришел и сказал: "В фильме есть только один черный парень, и ты заставляешь его носить рубашку с надписью "Мусор"? Ты расистский ублюдок!" И он пытался задушить режиссера Дэвида Гойера".
Кристиан Бэйл
В 2009 году в сеть просочилась аудиозапись, на которой запечатлена печально известная вспышка гнева Бейла по отношению к кинооператору Шейну Херлбуту на съемках фильма "Терминатор: Да придет спаситель". На записи слышно, как Бэйл кричит на Херлбута, который якобы отвлекал актера во время съемок: "Ты портишь мою сцену. Еще раз так сделаешь, и я не выйду на эту съемочную площадку, если тебя еще возьмут на работу. Ты хороший парень, но так не делается", — говорит он во время части записи. Позже Бэйл извинился за свой поступок в интервью на радиошоу KROQ: "Я был не в духе", — сказал он. "Я был не в духе. Я вел себя как панк. Я сожалею об этом".
Леа Мишель
Коллеги Мишель поделились своими впечатлениями от общения с актрисой на съемочной площадке. В 2020 году в ответ на твит Мишель о смерти Джорджа Флойда бывшая коллега по "Хору" Саманта Уэйр обвинила Мишель в "травматической микроагрессии", которая превратила ее работу на шоу в "ад". Другие члены актерского состава и съемочной группы также обвинили Леа в плохом обращении и издевательствах во время работы с ней. А в своем заявлении в Twitter актриса Хизер Моррис отметила: "Было ли с ней неприятно работать? Очень даже". После заявления Саманты Мишель поделилась заявлением в соцсетях, извинившись за "любую боль", которую причинило ее поведение.