Умер актер из "Доктора Кто" и "Звездных войн" Ричард Франклин
Ушел из жизни Ричард Франклин, британский актер театра, кино и ТВ, писатель и драматург.
В первую очередь Франклин - это капитан Майкл Александр Раймонд Йейтс из "Доктора Кто". Капитан Йейтс - офицер UNIT в период ссылки Третьего Доктора на Землю. Персонаж появляется в более чем сорока эпизодах шоу.
Плюс на счету актера, дебютировавшего на экранах в 1960-х, - "Святой" (сериал 1960-х), "Ферма Эммердейл", "Борджиа", "Изгой-один" по вселенной "Звездных войн", десятки других.
Франклин "мирно отошел" утром 25 декабря на 88-м году жизни. Некролог от имени семьи появился 26-го на его официальных аккаунтах.
Известно, что актер сражался с продолжительной болезнью. Представитель Франклина печальное сообщение для СМИ также подтвердил.
Ричард Франклин родился 15 января 1936 года в Лондоне. Получил степень магистра истории в Оксфорде. Служил в армии - королевским стрелком. Прежде чем уйти в актеры, три года проработал в рекламном агентстве. Профильное образование получил в RADA - Королевской академии драматического искусства. В "Докторе" дебютировал в 1971-м.
Эстетствующая публика знает артиста по сотрудничеству с Джулианом Дойлом - на проектах "Химическая свадьба" (про оккультиста Кроули) и "Сумерки богов" (там Франклин сыграл Вагнера). В "Изгое" актер сыграл инженера Сирро Аргонна, одного из создателей Звезды Смерти.