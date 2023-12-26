Умер актер из "Доктора Кто" и "Звездных войн" Ричард Франклин

Ушел из жизни Ричард Франклин, британский актер театра, кино и ТВ, писатель и драматург.

В первую очередь Франклин - это капитан Майкл Александр Раймонд Йейтс из "Доктора Кто". Капитан Йейтс - офицер UNIT в период ссылки Третьего Доктора на Землю. Персонаж появляется в более чем сорока эпизодах шоу.

Плюс на счету актера, дебютировавшего на экранах в 1960-х, - "Святой" (сериал 1960-х), "Ферма Эммердейл", "Борджиа", "Изгой-один" по вселенной "Звездных войн", десятки других.

Франклин "мирно отошел" утром 25 декабря на 88-м году жизни. Некролог от имени семьи появился 26-го на его официальных аккаунтах.

Известно, что актер сражался с продолжительной болезнью. Представитель Франклина печальное сообщение для СМИ также подтвердил.

Ричард Франклин родился 15 января 1936 года в Лондоне. Получил степень магистра истории в Оксфорде. Служил в армии - королевским стрелком. Прежде чем уйти в актеры, три года проработал в рекламном агентстве. Профильное образование получил в RADA - Королевской академии драматического искусства. В "Докторе" дебютировал в 1971-м.