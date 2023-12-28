Дарья Сагалова впервые высказалась про свой брак

По словам Дарьи, они с будущим супругом долгое время просто общались и не торопились переводить свои отношения в романтическое русло. Сагалова даже пыталась найти Константину избранницу.

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Как отмечает артистка, она сразу влюбилась в мужчину, как в человека и хотела, чтобы рядом с ним была достойная девушка. Дарья боялась становиться парой с Константином, потому что переживала, что в случае расставания потеряет ее, как человека.

«Я боялась. Если вдруг мы начнем встречаться, у нас случится love story, она должна перерасти в семью, в детей и мы либо навсегда вместе, либо, когда ты расходишься, ты и как друга этого человека теряешь», - рассказала Дарья в интервью Fametime.tv.

Также избранник Сагаловой не был доволен ее актерской профессией. По словам Дарьи, мужчина не приемлет поцелуи в кадре и постельные сцены.

После их свадьбы, Дарья оставила актерскую карьеру, девушку и их троих детей обеспечивает бизнесмен. Со временем супруг смирился с профессиональным выбором избранницы.