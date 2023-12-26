В 56 лет умер Камар де лос Рейес, актер C.S.I., озвучивший злодея в Call of Duty

На 57-м году жизни скончался Камар де лос Рейес, актер кино, ТВ и артист озвучания.

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Его голосом, в частности, говорит Рауль Менендес - антагонист в видеоиграх Call of Duty: Black Ops, никарагуанский террорист и торговец оружием, "люто ненавидящий Америку".

Рейес, артист пуэрториканского происхождения, также был сценаристом и продюсером. В его портфолио - более семи десятков проектов. Среди них - образ полицейского Антонио Веги из "мыльной оперы" "Одна жизнь, чтобы жить", фильмы и сериалы "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Сальса", "Вспомнить всё","Клетка" с Лопез (офицер Александер), "C.S.I.: Майами", "Касл","Солт" с Джоли, "У трупа знакомое лицо".