«Все снимают своих жен»: Муцениеце рассказала о своих несостоявшихся ролях

Актриса Агата Муцениеце в 2023 году успела сняться более чем в десяти фильмах и сериалах. Тем не менее не всегда ей удавалось получить желанную роль. О своих неудачах в кино она рассказала в интервью.

© Youtube / FAMETIME TV

По словам актрисы, в российской киноиндустрии большое значение имеют личные связи. Режиссеры при выборе актрис на женские роли нередко останавливаются на своих женах или близких знакомых.

— Таких ролей много, я вам скажу. К черту скромность! Все снимают своих жен, мне это надоело. И любовниц, сестер. Это панибратство в кино — это невыносимо! — возмутилась Муцениеце.

Она также призналась, что была очень расстроена, когда ей отказали в съемках в сериале «Фишер» про маньяка Сергея Головкина. По словам Муцениеце, она идеально подходила на эту роль, в отличие от других актрис, но все же выбор съемочной группы пал на Сашу Бортич.

— Я долго ходила на пробы. И не в обиду Саше Бортич, но мне казалось, что я бы сыграла это намного лучше, намного точнее. Мне казалось, что это прямо моя роль была. Я прямо расстроилась, когда узнала, что меня все-таки не утвердили, — рассказала актриса в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Не удалось Муцениеце получить главную роль и в сериале «Госпожа», хотя результаты проб были довольно многообещающими. На этот раз актриса понравилась режиссеру проекта, но, к сожалению, Муцениеце не утвердила платформа IVI, которая организовывала съемки. В итоге роль досталась актрисе Сабине Ахметовой. Муцениеце призналась, что была настолько обижена, что решила бойкотировать сериал, когда тот вышел на экраны.