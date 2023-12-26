«Гламурные, эпилированные»: Милонов не поверил актерам из «Слова пацана»

Я отец шестерых детей, и сериал «Слово пацана», надеюсь, в ближайшее время у меня в телевизоре не появится, потому что мне этот фильм не нравится. И не надо меня за это называть «говном». Считаю этот фильм ненастоящим. И своим детям я постараюсь объяснить, что смотреть его можно, но это все вранье. Богатые, гламурные, эпилированные актеры пытаются играть людей, о которых они понятия никакого не имеют, — подчеркнул депутат.