«Гламурные, эпилированные»: Милонов не поверил актерам из «Слова пацана»
Депутат Виталий Милонов в своем Telegram-канале назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» ненастоящим. По мнению парламентария, в картине простых россиян играют «богатые, гламурные и эпилированные» актеры. Милонов отметил, что постарается объяснить своим детям, что «это все вранье».
Я отец шестерых детей, и сериал «Слово пацана», надеюсь, в ближайшее время у меня в телевизоре не появится, потому что мне этот фильм не нравится. И не надо меня за это называть «говном». Считаю этот фильм ненастоящим. И своим детям я постараюсь объяснить, что смотреть его можно, но это все вранье. Богатые, гламурные, эпилированные актеры пытаются играть людей, о которых они понятия никакого не имеют, — подчеркнул депутат.
Ранее психолог Елена Митягина высказала мнение, что дети не станут похожи на героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», если в подростковом возрасте найти альтернативный выход для их энергии. Она отметила, что родители упускают ребенка еще до переходного возраста — в семь-девять лет, когда потребность во внимании взрослых не так заметна.
По ее словам, с точки зрения психологии подросткам всегда нужна инициация из ребенка в юношу. Она подчеркнула, что в древние времена претендента условно выгоняли из общины в лес на несколько дней или недель, где он выживал в суровых условиях.