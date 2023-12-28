Янковский рассказал, как подозреваемый в убийстве актер попал в "Слово пацана"

Российский актер Иван Янковский, сыгравший Адидаса - одну из главных ролей в сериале "Слово пацана", пояснил, как в шоу попал Сергей Базанов.

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Напомним: в настоящее время Базанов проходит как подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена, совершенному более десяти лет назад. Начинающий актер, кстати, как следует из данных открытых источников, - ранее уже судимый, пока арестован на два месяца. Свою вину он не признает

В "Слове" 39-летний Базанов, тренер по кикбоксингу и боксу, сыграл второплановую роль Демида из группировки Адидаса "Универсам". Отмечается, что ранее спортсмен "не проявлял интереса к кино, однако все изменилось с началом съемок".

По словам Янковского, которые приводит MK.RU, спортсмена пригласили в проект, чтобы в том числе поработать над физподготовкой артистов. Которым то и дело приходится вступать на экране в силовое оппонирование. И Базанов присматривал, "чтобы удары наносились правдоподобно и безопасно для артистов" - то есть "подготовкой занимался настоящий профессионал". А когда выяснилось, что тренер знает толк в этом, его пригласили на роль Демида.

При этом Иван Янковский отзывается о подозреваемом как о "хорошем тренере, который в свободное от съемок время проводил занятия с актерами", "по деталям разбирая технику их ударов".

Подчеркивается: ничего плохого в адрес Базанова его новые коллеги по цеху сказать не могут.