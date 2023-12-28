«Король и Шут», отъезд из РФ, Донбасс: как сейчас живет Александр Баширов

Советский и российский актер Александр Баширов снялся более чем в 170 фильмах. Он известен зрителю по ролям в картинах «Мама не горюй», «Золотой век» и «Груз 200». Как сейчас складывается карьера артиста, что известно о его жизни?

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Чем известен Александр Баширов

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Баширов родился в деревне Согом под Ханты-Мансийском. После окончания школы он перебрался в Санкт-Петербург, где отучился в ПТУ, а затем ушел в армию. Вернувшись со службы, Александр Баширов поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

В кино артист дебютировал с эпизодической ролью в фильме «Чужая белая и рябой». Затем он снялся в ленте «Асса», которая принесла ему первую известность. После этого были съемки в картинах «Игла», «Агент национальной безопасности», «9 рота», «Жмурки», «Мастер и Маргарита».

Последними наиболее известными работами артиста стали роли в лентах «Домашний арест», «Зулейха открывает глаза», «Закрыть гештальт» и другие.

Чем сейчас занимается Баширов

Александр Баширов в 68 лет продолжает сниматься в кино и занимается режиссурой. Вместе с продюсером Федором Бондарчуком он снимал фильм под названием «Донбасс стучит в наше сердце».

В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Король и Шут» и фильм «Елки-10». Артист живет в Санкт-Петербурге, в Москву ездит нас съемки.

Он женат на солистке музыкальной группы «Колибри» Инне Волковой, с которой воспитывает дочь Александру-Марию. Наследница пошла по стопам отца: она учится во ВГИКе.

Как Баширов помогает жителям Донбасса

Александр Баширов с 2014 года помогает жителям Донбасса. Он занимается благотворительностью и собирает средства для отправки гуманитарной помощи жителям ЛДНР.

«Русскому человеку свойственно проявлять свою широкую душу. Но есть люди слабые духом, многие боятся проявить свой гуманизм и антифашистскую позицию. Боятся лишиться работы, стать для кого-то нерукопожатными», — рассказал актер MK.RU.

В 2018 году Баширов по решению Министерства культуры Украины был внесен в перечень лиц, «представляющих угрозу нацбезопасности страны». В ответ артист заявил, что он поражен «бесконечностью деградации» киевской власти и на введение запретов не может реагировать без юмора.

После начала спецоперации актер продолжил помогать жителям Донбасса. В мае 2022 года писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале сообщил, что Александр Баширов посетил Донецк.

«Наикрутейший мужик, великий панк, настоящий патриот. И в армии, кстати, служил. О чем невероятно круто рассказывает. Впрочем, как обо всем, о чем он рассказывает. И в Донбасс приезжал уже», — отметил публицист.

Что известно о жизни Баширова в США

В молодости Александр Баширов женился на своей однокурснице, американке Венди. Они вместе переехали в США, где у них родился сын Кристофер.

Баширов изучал английский язык в Колумбийском университете и собирался выступать в нью-йоркском театре. Но вернулся в Россию, оформив развод с американской женой. В программе «Судьба человека» артист рассказал, что не смог жить в Америке, потому что «чувствовал себя не в своей тарелке».

«Это судьба русского человека. Если я бываю где-нибудь за границей, то уже через три дня чувствую себя очень плохо. Ну не могу я жить в Америке», — заявил Баширов.