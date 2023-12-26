Baza: Звезду "Последнего богатыря" Виктора Хориняка оштрафовали за отказ от роли

Актера Виктора Хориняка ("Последний богатырь", "Кухня") пытались оштрафовать на крупную сумму за поздний отказ от роли.

Еще в апреле он заключил контракт на главную мужскую роль в фильме "Любви не бывает". По условиям договора он мог передумать, но за строго определённое время до начала съемок, сообщает Telegram-канала Baza.

Хориняк сообщил режиссеру об изменениях в своих планах буквально накануне первого съемочного дня. Инвесторы посчитали такое поведение нарушением: пришлось откладывать съемки и искать нового исполнителя главной роли. Кроме того, была подсчитана прибыль, которую будущая картина могла получить с Хориняком и прибыль от фильма с другим актером. Между ними оказалась существенная разница.