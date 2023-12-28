Актрисы, играющие Бабу-ягу, рассказали, насколько разной она может быть

Ни одно новогоднее представление не обходится без доброго волшебника Деда Мороза и его внучки Снегурочки. По законам жанра поздравить детей им мешает Баба-яга. Чаще всего этот персонаж показан в развитии. Сначала злая и капризная к финалу спектакля героиня становится доброй и дружелюбной.

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Вот такую многогранную личность, пожалуй, мечтает сыграть каждый актёр. А с лёгкой руки великолепного Георгия Милляра в нашей стране стало очень почётным нарядиться в живописные лохмотья и, приделав «нос крючком», перевоплотиться в этот образ. «Курские известия» поговорили с тремя курскими актрисами, которые пытались создать свой характер для Бабы-яги.

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Елена Печкуренко

На профессиональную сцену в Курский театр кукол Елена попала по приглашению режиссёра в 1997 году, после окончания Ярославского театрального института. Её первой ролью стал образ жены в спектакле «Прыгающая принцесса», который до сих пор в репертуаре театра. Елена играет в нём уже 26 лет. Но до Бабы-яги дело дошло лишь через 15 лет.

– Живым планом Бабу-ягу я впервые играла в 2012 году, в новогодней интермедии. Там она этакая милая старушка с корзинкой, а в корзинке – змеючка! Тогда наступал год Змеи по восточному календарю, и сюжет интермедии был завязан на этом. А в спектаклях с куклой Бабы-яги мне удалось сыграть её целых четыре раза: «Приключения новогодней ёлки», «Шурочка - снегурочка», «Прыгающая принцесса» и «Кощей + Василиса». Последние два спектакля в настоящий момент в репертуаре, а спектакль «Кощей + Василиса» дважды был победителем российского и международного фестивалей в номинации «Лучшие мужская и женская роль», – рассказывает Елена.

Актриса признаётся, что играть этого персонажа всегда интереснее, чем лирических героинь, ведь у Бабы-яги есть характер. В нём Елена и искала интересные черты и «изюминки».

– Самое главное в ней – не её подлость и кровожадность, а, как ни странно, её бесконечное одиночество! Ведь она очень ранимая и при этом весёлая и озорная, но ей так тоскливо в дремучем лесу, где у кого угодно испортится и настроение, и характер! А если ты ещё и колдовать умеешь, то – эх! – говорит актриса.

Елена рассказывает, что ей очень импонирует Баба-яга из советского фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Там её играет Валентина Кособуцкая, которая смогла сделать персонаж непривычным. По мнению курской актрисы, Георгий Милляр видел свою героиню совсем по-другому, старухой со скрипучим голосом и хитрым взглядом.

– Бабу-ягу никто не боится, её очень любят дети, ведь все знают, что на самом деле она – классная бабулька, ну побухтит немного, ну поколдует для приличия, всё- таки сказочный персонаж, но в конце концов всё закончится танцами, песнями, шутками и смехом! – говорит Елена.

Куклы в спектакле – дело рук художника, в спектаклях нет двух одинаковых кукол, у каждой своё лицо и своя одежда. Тут актриса не сможет изменить характер персонажа с помощью грима или наряда.

– В «Кощее» моя Баба-яга в шлеме лётчика, а в «Шурочке-снегурочке» у неё классический наряд – потрёпанная шаль, кофтёнка, юбка и фартук. В интермедии со змеючкой художник придумал огромные валенки, меховую жилетку и седые космы из-под платка. Но платок при этом был кокетливо завязан, не забываем, что Баба-яга всё же женщина, –рассказывает актриса.

По мнению Елены, Баба-яга, кикимора и леший, то есть любая нечисть, неотъемлемая часть детских новогодних представлений.

– Это классика жанра – «добрый-злой», «хороший-плохой» и суперразвязка – «злой, который становится добрым». Ну красота же! А я играть буду то, что скажет режиссёр, Валерий Флегонтович Бугаев, – говорит Елена Печкуренко.

По словам актрисы, даже после многочисленных репетиций практически в каждом спектакле находится место для импровизации.

– Был случай, когда во время выступления вдруг прервалась фонограмма со сложной песней, записанной в студии с оркестровкой. В результате пришлось петь живьём, а капелла. Я в этот момент такой стресс испытала! Случается, что во время спектакля куклы теряют детали. Что делать? Как-то выкручиваемся, чтобы зритель не заметил потери, – признаётся Елена.

Галина Азиатцева

Галина Александровна Азиатцева впервые вышла на сцену 65 лет назад. Тогда она с родителями жила в Борисоглебске Воронежской области, где служил её папа – военный.

– В честь 8 Марта в городском театре был концерт для женщин. Мы исполняли танец цветов. Я была Ромашкой. Кстати, это мои любимые цветы! А потом я много лет была Снегурочкой. Но мечтать о какой-то роли можно, если служишь в театре. У меня же романа с театром не случилось в силу разных причин. Хотя на сцене Курского театра я сыграла несколько маленьких ролей, ещё будучи студенткой педагогического института, – рассказывает актриса.

Актриса признаётся, что никогда не мечтала сыграть Джульетту или Офелию, а вот мамашу Кураж в пьесе Бертольда Брехта – другое дело. Или Таню в одноимённой пьесе Арбузова. Дожидаться этих ролей она не стала, а просто взяла и организовала в Курской филармонии Литературный театр «Зелёный фонарь». Сейчас в его репертуаре более 15 спектаклей, в том числе представления для детей и музыкальные сказки с оркестром.

Галина Азиатцева – автор и режиссёр детских музыкально-театрализованных представлений «Необыкновенный концерт», «По дорогам сказок», «Волшебное путешествие», «Как Кенгурёнок школу искал», новогодних представлений – «Баба-яга и инопланетяне», «Как Бабка-ёжка Снегурочку спасала», «Как Жара-Жарища зиму украла», «Новогодние приключения в Ледяном королевстве» и «Сказка без подсказки».

– Мне никто не предлагал роль Бабы-яги, я сама взяла! Ой, да покажите мне такую актрису, которая не хотела бы её сыграть! А вот когда сыграла впервые эту роль, уже и не упомню, давненько это было. Моя Баба-яга никогда не была злой. Надломленной? Нет, конечно, это очень уж трагично для детского восприятия. Она, конечно, разная, всё зависит от предлагаемых обстоятельствах пьесы: она обижена на Деда Мороза, да, хулиганка, но пакости Деду делает из-за вредности характера. Да и Дед хорош: записал в злодейки, а она, может, исправилась давно, а он не верит. Она ведь часто героям в беде помогает. И ещё она всегда и нелепая, и смешная, и жалко её иногда. В общем, поскольку почти все новогодние пьесы мною и написаны, то какой захочу, такой Баба-яга и будет! – признаётся Галина Азиатцева.

В спектаклях Азиатцевой костюмы Бабы-яги были очень разными, ведь эта героиня ещё и кокетка, и красавица, пусть и с длинным носом.

– Подумаешь, нос! Зато обаятельная! Мне кажется, дети мою Ягу никогда не боялись. Мешали ей делать пакости, осуждали, но всегда прощали, а потом с удовольствием фотографировались, даже малыши. Важно было научить, что добро побеждает зло, а Ёжку можно и перевоспитать. Но свою Бабу-ягу я передала в другие талантливые руки. У Юрия Кутафина замечательная Бабка-ёжка. В этом году Виктория Горбунова (Прохорова), уверена, будет блистать в этой роли. Жалко ли мне расставаться с любимой сказочной героиней? Конечно! Вообще, новогодние спектакли – это какая-то особая любовь, особая атмосфера. У меня прекрасная команда, и, надеюсь наш «Новогодний переполох в тридесятом царстве» понравится и нашим юным зрителям, и взрослым, – говорит Галина Азиатцева.

Актриса рассказывает, что с носом Бабы-яги происходили разные случаи.

– Нос у меня из поролона и клею я его на медицинский пластырь. И в какой-то драматический момент он отклеился и упал! А я этого не заметила. Спектакль был выездной, в школе. Конечно, самый глазастый мальчишка и крикнул на весь зал: «А Баба-яга нос потеряла!» А-а-а, что делать?! Сначала я причитала: «Ох, носик, мой носик, бедная я». Потом ругалась на Деда Мороза, обвиняя его в этой моей напасти и обещая страшную месть, потом просила у детей зеркальце, и в результате мы вместе с ними решили, что и с носом, и без носа всё равно красавишна! – вспоминает Галина Азиатцева.

Инна Шанина

Одну из своих первых ролей Инна сыграла в детском саду. Это была роль Снежинки, потом до выпуска из детсада она несколько раз играла в спектаклях Снегурочку.

– Снегурочку играла много лет подряд в театральной студии в театр-студии «Ровесник». Конечно, кроме этого, был замечательный спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», позже я играла в «Женитьбе Фигаро», и роль в спектакле «Стеклянный зверинец». На самом деле я никогда и не задумывалась о какой-то роли, не было такого, что я мечтала кого-то конкретного сыграть. Я с удовольствием берусь за любую работу. Но я и никогда в жизни даже не задумывалась, что когда-нибудь сыграю Бабу-ягу. К этому я пришла, наверное, с возрастом, – признаётся актриса.

Инна Шанина рассказывает, что всю глубину этого персонажа начинаешь чувствовать только с возрастом.

– Если честно, мне не предлагали её играть. Я обычно не люблю просить роли, но в этот раз я предложила Игорю Владимировичу Селиванову себя сама. Он разрешил, но присматривался ко мне. А потом сказал, что такой подход к этой роли тоже имеет право на существование. Моя Баба-яга ему понравилась, и вот уже, наверное, на протяжении семи лет каждую новогоднюю сказку я в этом образе. Только в этом году у нас будет персонаж Вредина. И на неё сложновато переключиться с Бабы-яги, – рассказывает актриса.

Актриса говорит, что ей очень нравится играть Ёжку, потому что эта роль позволяет делать всё, что хочется. Инна считает, что в этом образе разрешается пошалить, поругаться в пределах допустимого, немного похитрить.

– Она может быть какой угодно, а я выбрала для себя образ обиженного, но доброго ребёнка. Как мне кажется, это женщина, которую когда-то очень сильно обидели из-за её желания быть в центре событий. Вот и поэтому её никуда не зовут, нигде не принимают, и она всегда хочет всё всем испортить. Так она пытается привлечь к себе внимание. Ей очень хочется, чтобы она была Снегурочкой и все звери бегали и прыгали вокруг неё, – объясняет Инна Шанина.

Актриса рассказывает, что ей очень нравится, когда дети смеются над её Бабой-ягой. На это и делает упор Инна в речи своей героини. Например, её Ёжка коверкает слова, произносит неправильно какие-то звуки, ставит неверно ударения или даже заикается.

– Было так, что люди частенько выходили после сказки с моим участием и говорили: «Вы знаете, у вас бабка замечательная и очень добрая». Да, мне кажется, ни в коем случае она не должна быть злой. Вот она злится, спорит с ними, а дети почему-то не пугаются и не обижаются, а наоборот, смеются. Она же в этот момент опускается до их уровня и возраста. Вот такой у меня персонаж, – говорит актриса.

Инна Шанина участвует в новогодних спектаклях каждый год. Сценарий сказок меняется, как и наряды Бабы-яги. У них разные платья, головные уборы и даже грим отличается.

– Я сделала носик закорючкой из поролона. Приклеиваю его, наношу грим, но как бы я себя не портила, люди говорят, что Бабка-ёжка получается красивой. Ну, может, это нескромно, но вот это факт. Я за красоту и добро. Я верю, что добро всегда победит рано или поздно. Так должно быть в мире, и очень хочется, чтобы дети и взрослые верили в это и сами были добрее, – говорит курская актриса.

Инна признаётся, что очень любит свою работу и ей нравится погружаться в разные роли и в разные обстоятельства.