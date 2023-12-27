Лишний вес, болезнь, проблемы Петербурга: куда пропала Анастасия Мельникова

Заслуженная артистка России Анастасия Мельникова в последнее время сильно изменилась внешне — она набрала лишний вес из-за болезни. Что известно о состоянии здоровья актрисы, в каких проектах она задействована сейчас?

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Чем известна Мельникова

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Анастасия Мельникова родилась 19 сентября 1969 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кино на актерский факультет.

В 1990 году будущая актриса окончила институт и уехала на стажировку в Америку, где выступала в мюзиклах на Бродвее. После возвращения из Америки в 1993 году Мельникова стала служить в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

В 1991 году она дебютировала в кино в эпизодических ролях в фильмах «Гений» и «Афганский дом». Позже артистка снялась в проектах «Русский транзит», «Год Собаки» и «Мания Жизели».

В 1997 году она сыграла в сериале «Улицы разбитых фонарей». Проект принес Мельниковой славу. После этого она снималась в картинах «Бандитский Петербург: Барон», «Всегда говори всегда — 2», «Агент национальной безопасности — 2», «Сонька Золотая Ручка», «Идиот», «Бес», «Под электрическими облаками», «Спасти Ленинград», «Дело», «Учености плоды», «Совесть», «Золотые соседи» и других.

Что известно о политической карьере Мельниковой

В 2011 году Мельникова была избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва от фракции «Единая Россия».

Она работает заместителем председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, а также является членом комиссий по социальной политике и здравоохранению, по делам ветеранов, по вопросам семьи и детства, по делам инвалидов в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, Мельникова занимается проблемами развития застроенных территорий Санкт-Петербурга и участвует в движении по защите домашних животных.

Что известно о личной жизни Мельниковой

В 18-летнем возрасте Анастасия Мельникова влюбилась в 40-летнего мужчину по имени Томаз. Он сделал предложение актрисе, но вскоре неожиданно умер. Она признавалась, что до сих пор никто не знает, от чего скончался Томаз. После трагедии она даже хотела уйти в монастырь.

Спустя время Мельникова встретила новую любовь — кинопродюсера Вячеслава Тельнова. Пара поженилась в 1990 году. Также влюбленные венчались.

После получения диплома Мельникова хотела уехать в США, куда ее пригласили играть в театр на Бродвее, однако в итоге вышла замуж и на три года ушла из профессии. По мнению Тельнова, актерство было несовместимо с семейной жизнью.

Спустя время Мельникова впала в депрессию и поняла, что ей надо вернуться на сцену. В итоге муж разрешил ей выйти на работу, но через семь лет они развелись.

«Скажу кощунственную вещь, но я невероятно благодарна мужу, что через 10 лет брака он ушел. Я бы не бросила его никогда, не решилась на это. И, может, стала бы несчастным человеком, потому что не состоялась бы в профессии. А так и у мужа сложилось все удачно, и у меня», — делилась она.

В 2001 году Мельникова забеременела. Она не стала рассказывать, кто является отцом ребенка. Дочь Мария впоследствии тоже стала актрисой.

В 2017 году СМИ сообщали о тайной свадьбе Мельниковой с избранником Сергеем. Сама актриса эту информацию не подтверждала.

Что известно о состоянии здоровья Мельниковой

В 2020 году Анастасия Мельникова переболела коронавирусом. После этого поклонники заметили, что актриса сильно поправилась. Однако она объяснила, что набрала лишний вес не из-за COVID-19.

«Борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: „Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются“. Но я не собираюсь сдаваться. Да, возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко-красный лак. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — рассказывала Мельникова.

Чем сейчас занимается Мельникова

Анастасия Мельникова продолжает творческую и политическую деятельность.