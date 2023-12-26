«Удивительная женщина»: актер Гальченко объяснил свое отношение к Толкалиной
Коллеги познакомились на съемках сериала «Дино».
Российский актер Андрей Гальченко восхитился коллегой Любовью Толкалиной и назвал ее удивительной женщиной. Таким откровением он поделился с порталом «Страсти».
Гальченко известен по сериалу «Разрешите обратиться». После него карьера артиста пошла в гору и он присоединился к проекту «Дино». Там он и познакомился с Любовью Толкалиной, от общения с которой у Андрея остались теплые воспоминания.
«Любовь потрясающая актриса и удивительная женщина. Мы познакомились на съемках сериала „Дино“, где мы играем мать и сына. У наших героев очень интересные и сложные взаимоотношения. Это, наверное, самая непростая из всех моих историй (героя „душкой“ никак не назовешь), и я очень рад, что в этот момент со мной была Любовь, от которой я чувствовал постоянную поддержку», — заявил Гальченко.
Андрей также упомянул, что Толкалина — очень внимательная и чуткая парнерша на площадке, с ней комфортно работать. Он выразил надежду, что они смогут поработать вместе еще в каком-то проекте.