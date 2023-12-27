Не только «Брат»: чем запомнился Сергей Бодров

Сегодня кумиру нескольких поколений могло исполниться 52 года. Актер, режиссер, сценарист, телеведущий Сергей Бодров за 30 лет жизни снялся во многих кинокартинах и стал автором высказываний, которые до сих пор используются представителями как молодого, так и старшего поколений.

В честь памятной даты «Рамблер» расскажет, как складывалась жизнь «Брата».

Сергей Бодров родился в Москве. Отец – режиссер, мать – искусствовед. Учился будущий актер в школе с углубленным изучением французского языка. Преподаватели описывали его как активного и шебутного ученика, однако хулиганом его нельзя было назвать.

В какой-то момент отцовские гены пробудились в Сергее: он захотел стать актером, а для этого – поступить во ВГИК. Но отец объяснил ему, что актерству нельзя обучиться, ведь это страсть, которая идет от сердца. Поэтому зачисляться в профильное образовательное учреждение особого смысла нет. Бодров-младший, правда, этой самой страсти ощутить не смог и в итоге распрощался с намерением.

В итоге он пошел по стопам матери и поступил в 1989 году в МГУ им. Ломоносова на отделение истории и теории искусства исторического факультета, на котором проучился шесть лет. Но и про съемки он не забывал: появлялся в фильмах в эпизодических ролях, например, в «Я тебя ненавижу», «Свобода – это рай» и «Белый король, красная королева».

Более активное участие Сергей Бодров начал принимать в съемках в 1995 году: тогда он снялся в «Кавказском пленнике», а его коллегой по проекту стал Олег Меньшиков. Кинолента, кстати, получила высокие оценки кинокритиков и была отмечена приличным количеством наград. Можно сказать, что это был первый уверенный шаг актера в индустрию: в последующие годы с его участием стали выходить фильмы, которые многие хорошо знают.

«Брат»

Кадр из фильма "Брат" Год: 1997

Рейтинг на Кинопоиске: 8.3

Тот самый фильм Алексея Балабанова, который прославил Сергея Бодрова на всю страну. История о возвращении дембеля Данилы Багрова в родной город и его последующих незавидных приключениях в Санкт-Петербурге отпечатались в памяти россиян до такой степени, что композиции «Летучий фрегат» и «Во время дождя» до сих пор ассоциируются исключительно с «Братом».

«Восток-Запад»

Кадр из фильма "Восток-Запад" Год: 1999

Рейтинг на Кинопоиске: 7.8

Драматический фильм Режиса Варнье, ради которого на съемочной площадке воссоединились Сергей Бодров, Олег Меньшиков, Татьяна Догилева и известная французская актриса Катрин Денев. Благодаря их актерскому мастерству кинолента заработала в мировом прокате более шести миллионов долларов.

«Сестры»

Кадр из фильма "Сестры" Год: 2001

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7