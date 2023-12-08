7 сериалов, похожих на «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Действие разворачивается во времена перестройки 90-х. Семья Сани Рябинина живет бедно, пытаясь подстроиться под новые реалии. Сам он ведет обычную подростковую жизнь того времени: впервые влюбляется, пытается походить на дядю, ветерана Афганской компании, и связывается с дурной компанией из трудных подростков. Многие россияне старшего поколения могут узнать себя или своих родственников, чья «пацанская» молодость выпала на непростые 90-е.

С криминальной драмой «Слово пацана. Кровь на асфальте» «Мир. Дружба. Жвачка» роднит то, что обе эти истории о подростках, собирающихся в криминальные банды. Картины представляют собой отличные примеры качественно проработанной драмы.

«Юззз»

Действие разворачивается в Ростове-на-Дону, который славится многочисленными сюжетами о бандитах, устраивающих разборки, будто во время перестройки. Все начинается с того, как два преступных авторитета делят район, а когда кто-то посягает на территорию другого, в конфликт втягиваются и мирные жители города.

Поклонникам шоу «Слово пацана. Кровь на асфальте» следует увидеть «Юззз», потому как это качественная криминальная драма. История о взрослых и о трудных подростках, собирающихся в банды, как оказалась, по сей день интересует зрителей, вызывая отклик в их сердцах.

«Черная весна»

<

Действие разворачивается в небольшом приморском городке, где группа друзей находит два старых дуэльных пистолета. Герои создают закрытый клуб, в котором каждый живет по законам доблести и чести. А если кто-то третий поступает неправильно, Мел в исполнении Глеба Калюжного вызывает негодяя на поединок.

Этот сериал особенно полезно увидеть после знакомства с криминальной драмой «Слово пацана. Кровь на асфальте». В обоих шоу рассказывается о трудных подростках, которые на пути к беззаботной жизни собираются в банды или, как это можно назвать, закрытые клубы.

«Море свободы»

Кадр из сериала «Море свободы», 2020-2023 гг.

Итальянский сериал о двух трудных подростках из разных слоев общества. Кармине работает на мафию, мечтая в будущем стать парикмахером. Филиппо в свою очередь происходит из богатой семьи и занимается музыкой. Пути пацанов пересекаются в тюрьме, куда они попадают по обвинению в убийстве.

Фанатам криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» шоу про двух трудных подростков из Италии наверняка придется по душе. Этот проект о дружбе по «пацанским понятиям» уникален тем, что в нем показаны банды солнечной европейской страны, где нравы ничуть не мягче, чем в России времен перестройки.

«Толкачи»

Кадр из сериала «Толкачи», 2021 год.

Сюжет сериала разворачивается в израильском городке Беэр-Шева, куда после колонии возвращается пацан Джонни. Несмотря на опыт пребывания под замком, он спешит заняться привычными делами. Парень собирает старых приятелей, чтобы начать продажу запрещенных веществ. Однако бизнес трудных подростков вскоре замечают преступники более крупного калибра.

Каждому, кому пришлась по душе криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», следует увидеть «Толкачей». В этом сериале зрителю расскажут о нравах и методах бандитских группировок Израиля.

«По волчьим законам»

Действие сериала разворачивается в Калифорнии, куда после смерти матери-наркоманки переезжает 17-летний подросток Джошуа. Он останавливается у бабушки и дяди, живет в доме с бассейном и гуляет под пальмами. Кажется, ничто не предвещает беды. Однако позже главный герой узнает, что бизнес его новой семьи связан с продажей запрещенных веществ, что ему очень сильно не нравится.

Всем, кто успел влюбиться в «Слово пацана. Кровь на асфальте» следует увидеть американский телефильм «По волчьим законам». В обоих случаях речь идет о трудных подростках, попадающих в бандитские группировки. Однако из-за отличий в менталитете герои ведут себя по-разному.