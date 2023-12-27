Ренхап: Сыгравший в «Паразитах» южнокорейский актер Ли Сон Гюн найден мертвым

Актер Ли Сон Гюн, сыгравший роль отца богатого семейства в южнокорейском фильме «Паразиты» (2019), был найден мертвым, предположительно, он покончил с собой, сообщает Ренхап.

Ли Сон Гюна нашли в машине в парке в Сеуле, его смерть была констатирована на месте, передает ТАСС .

До этого в полицию сообщили о том, что он ушел из дома, оставив предсмертную записку. Ранее полиция несколько раз допрашивала актера в рамках дела об употреблении запрещенных веществ и провела два теста на употребление наркотиков, которые отрицательный результат.