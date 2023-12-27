Актриса Анна Пересильд призналась, что не ждет второй сезон "Слова пацана"

Актриса Анна Пересильд, которая сыграла Айгуль в сериале "Слово пацана", рассказала "СтарХиту", что не ждет второго сезона шоу. "Хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне, чтобы осталась вечная загадка", - отметила Пересильд. К ее мнению присоединился другой актер Лев Зулькарнаев (Зима), который отметил, что иногда и сами авторы не знают, будет ли у проекта второй сезон. При этом он выразил мнение, что пауза в любом случае будет неизбежна. Артистка в свою очередь призналась, что ее часто зовут по экранному имени Айгуль, когда встречают на улице. 14-летняя актриса также похвасталась, что даже учителя в школе упоминают ее работу в сериале и гордятся. Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников, подчеркнул он.