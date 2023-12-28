Путь к славе Сергея Бодрова: кумиру поколений могло бы исполниться 52 года

Большинству людей Сергей Бодров запомнился как герой культовых фильмов о непростых 90-х "Брат"и "Брат-2". Актер для многих стал символом ушедшей эпохи, а кинокартины с его участием разбирали на цитаты. Кумир нескольких поколений по сей день остается в памяти, а вклад, который он внес в киноиндустрию, является ценным до сих пор. Редакция "Клео.ру" решила углубиться в биографию актера и рассказать читателям, каким был путь к славе Сергея Бодрова.

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Сергей Бодров появился на свет 27 декабря 1971 года в столице нашей Родины – Москве. Отец будущего актера, Сергей Бодров, являлся известным кинорежиссером и искусствоведом, а мать, Валентина Бодрова, работала преподавателем МГУ. Родители были против того, чтобы сын становился актером, поэтому изначально Бодров-младший рассматривал для себя сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Правда, в конечном итоге молодой человек поступил на исторический факультет МГУ и закончил его с красным дипломом.

После окончания учебы Сергей осознал, что карьера искусствоведа – не совсем то, чем он хочет заниматься. Поэтому, когда его отец-режиссер приступил к созданию "Кавказского пленника" будущий актер в качестве ассистента отправился вместе со съемочной командой в горы. Неожиданно отец предложил ему принять участие в фильме, исполнив одну из главных ролей. Примечательно, что до этого артист уже снимался в проектах знаменитого родственника, однако на экранах он появлялся как эпизодический персонаж.

ПЕРВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ И КУЛЬТОВЫЙ ФИЛЬМ "БРАТ"

После выхода фильма "Кавказский пленник" Сергей Бодров приобрел первую популярность и впервые попробовал свои силы в качестве телеведущего. В 1996 году он, не имея особого опыта работы в подобных проектах, становится ведущим популярной тогда передачи "Взгляд". Актер быстро приобретает известность, однако совсем скоро жизнь преподносит ему еще большие сюрпризы, а именно знакомство с культовым режиссером Алексеем Балабановым. В декабре 1997 года на экраны вышла первая часть невероятно значимого для россиян фильма "Брат".

История Данилы Багрова за короткое время становится популярной, а исполнитель главной роли Сергей Бодров окончательно и бесповоротно укрепляется в новом для себя звании народного любимца. Растянутый свитер крупной вязки, музыкальный плеер с песнями "Наутилусов" и, быть может, даже некая противоречивость сделали из актера звезду. В 2000 году на экраны выходит долгожданный сиквел "Брат-2", который становится не менее популярным и легендарным. В 2002 году Сергей Бодров принял участие в еще одной проекте Балабанова, а после случилось страшное.

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