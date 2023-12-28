Актёры фильма «Мятежная луна» поиграли на видео в Starfield

Netflix выпустил ролик, в котором актёрский состав фильма «Мятежная луна» играет в Starfield . В видео снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Михил Хёйсман, Стаз Нэйр и Э. Даффи.

Актёры в основном летали по космическому пространству и сражались с вражескими кораблями. Потом они даже немного побегали по своему кораблю и заявили, что Starfield — невероятная игра с кучей возможностей.