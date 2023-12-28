Создатель фильма «Ёлки 10» высказался о судьбе фильма с Киркоровым

Создатель фильма «Ёлки 10» высказался о судьбе фильма с Филиппом Киркоровым
«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой негативно отразилась на карьере и творчестве многих звезд. Так, Филипп Киркоров «был вырезан» из эфира НТВ. Также поп-король не появится в новогодней кинокомедии «Иван Васильевич меняет всё», снятой по мотивам оригинальной ленты Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Накануне же стало известно, что из другой праздничной ленты, «Ёлки 10», убирать поп-короля не собираются. По крайней мере, это дал понять продюсер и сценарист картины Евгений Кулик.
«Мы из фильма никого не собирались удалять и даже об этом не думали. Это просто невозможно. А травля – это всегда плохо», - отметил в интервью «Абзацу» Кулик.