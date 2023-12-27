Умер сценарист Сокурова Юрий Арабов: что он сделал для кино

Ушел из жизни российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств России Юрий Арабов.

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Как он вписал свое имя в историю кино, какие премии получал, сколько снял фильмов с режиссером Александром Сокуровым?

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От чего умер Арабов

О кончине сценариста сообщили в ТАСС 27 декабря со ссылкой на Союз кинематографистов России. Как уточняется, Арабов скончался на 70-м году жизни.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — сказал собеседник ТАСС.

Что Арабов сделал для кино

Юрий Арабов дебютировал в кинематографе как сценарист первого фильма режиссера Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Эта картина вышла на экраны в 1987 году, хотя была снята в 1978-м.

Арабов был постоянным соавтором Сокурова и выступил сценаристом для 12 его лент. Помимо «Одинокого голоса человека», Арабов работал над сценариями для фильмов «Скорбное бесчувствие», «Дни затмения», «Спаси и сохрани», «Круг второй», «Камень», «Тихие страницы», «Мать и сын», «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».

С 1992 года совместно со сценаристом Татьяной Дубровиной Арабов вел мастерскую драматургии во ВГИКе, а с 1994 года возглавлял кафедру кинодраматургии. В разное время студентами его мастерской были Нана Гринштейн, Дмитрий Соболев, Денис Родимин, Гиви Шавгулидзе, Михаил Дурненков.

Всего Арабов написал сценарии к 20 кинофильмам. Также он является автором сценария ряда телевизионных проектов: «Дело о „Мертвых душах“», «Доктор Живаго», «Завещание Ленина». В 2004 году по оригинальному сценарию Арабова режиссер Адель Аль-Хадад снял фильм «Апокриф: музыка для Петра и Павла» (фантазия на тему жизни Петра Ильича Чайковского), удостоенный множества призов на российских и международных кинофестивалях.

В 2008 году по сценарию Арабова режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм «Юрьев день», ставший лауреатом международных кинопремий. В 2009 году по роману Арабова «Чудо» режиссером Александром Прошкиным была снята одноименная картина, удостоенная «Серебряного Георгия» на 31-м Московском Международном кинофестивале.

Что Юрий Арабов сделал для литературы

Арабов был одним из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве в 1986 году. Стихотворение «Монолог» было опубликовано им в апреле 1987 года в журнале «Юность» в рубрике «Испытательный стенд». В дальнейшем Арабов выпустил несколько поэтических сборников, среди которых «Автостоп», «Ненастоящая сага», «Простая жизнь», «Воздух».

Помимо этого, он является автором романов «Биг-бит», «Флагелланты», «Чудо», «Столкновение с бабочкой», а также сборника кинопрозы «Солнце и другие киносценарии» и книги эссе «Механика судеб».

Какие награды и премии у Арабова

В 1995 году Арабов был удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты». Как сценарист был лауреатом премии Каннского кинофестиваля (фильм «Молох», 1999 год), Пастернаковской премии (сериал «Доктор Живаго», 2005 год), Государственной премии РФ (фильм «Телец», 2002 год), независимой премии «Триумф» (2008 год), кинопремии «Ника» (фильмы «Телец», «Солнце», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», «Фауст» и «Монах и бес»), премии правительства России (фильм «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», 2011 год), премии «Золотой орел» (фильмы «Орда» и «Монах и бес»).

В 1999 году получил звание заслуженного деятеля искусств России за «большой вклад в развитие киноискусства».

Что говорил об Арабове Сокуров

Культовый режиссер признавался, что творения Арабова были самодостаточными. По словам Сокурова, кино, как правило, не нуждается в уровне культуры и литературного мастерства, которые были у Арабова.

«Юрий Арабов обладает уникальным сочетанием мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. По правде говоря, использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди», — отмечал Сокуров.

Также он отмечал особенности его работы с историческим материалом.