Почему Милош Бикович так популярен в России

Иван Охлобыстин рассказал, что Милош Бикович и правозащитница Ивана Малич тайно поженились.

Кто такой Милош Бикович и почему он так популярен в России — в материале «Рамблера».

Детство и юность Милоша Биковича

Милош Бикович появился на свет в Белграде (Югославия, ныне Сербия) 13 января 1988 года. Родители актера никак не связаны с киноиндустрией, а его старший брат Михайло — монах.

Именно Михайло вдохновил Милоша изучать русский язык — тогда будущему артисту было всего 7 лет.

«Тогда брат мне еще сказал, что Россия воскреснет, ему это сказал его духовный отец. Что-то в этом есть», — сказал актер в одном из интервью.

В 13 лет Бикович начал работать на телевидении ведущим детской программы, а после школы поступил в Белградский университет искусств на факультет драматического искусства и стал актером Белградского драматического театра.

Как Милош Бикович начал играть в российском кино

В начале 2000-х Бикович играл в сербских сериалах, а в 2010 на экраны вышел фильм «Монтевидео: Божественное видение», где он сыграл главную роль. Фильм был выдвинут на премию «Оскар» от Сербии и получил восторженные отзывы критиков.

«Я снялся в сербском фильме о футболе «Монтевидео», который вошел в программу Московского международного кинофестиваля. На фестивале мы познакомились с Михалковым, но это знакомство было на уровне «здравствуйте – до свидания».

Но Бикович решил подождать, пока режиссер сам предложит ему сотрудничество. Так и случилось, и в 2014 году Милош сыграл в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». После этого Бикович стал известен на всю Россию, к нему стали поступать предложения о съемках в других отечественных проектах.

Например, Биковича можно было увидеть в фильмах и сериалах «Духless 2», «Без границ», «Отель «Элеон», «Гранд», «Крылья империи», «Мифы», «Лед», «Отель «Белград», «За гранью реальности». При этом Милош продолжался сниматься и в Сербии — с ним там вышли картины «Южный ветер» и «Тени над Балканами».

Однако самой известной ролью Милоша Биковича в российском кино стала роль мажора в блокбастере «Холоп». Бикович сыграл сына олигарха, которого отправляют на перевоспитание в симуляцию Древней Руси.

Также Милош Бикович исполнил роль советского певца Муслима Магомаева в одноименном биографическом сериале.

Личная жизнь Милоша Биковича

Первые публичные отношения Милоша Биковича были с моделью Сашей Лусс, пара провстречалась год и рассталась в 2016 году.

Известно также и о романе Биковича с российской актрисой Аглаей Тарасовой, с которой актер познакомился на съемках фильма «Лед», однако пара также прервала свои отношения.

Бикович встречался и с соотечественницей, моделью Барбарой Таталович.

В 2021 году СМИ сообщили о романе актера с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной, они также поддерживали отношения в течение года, но расстались, поссорившись.

«Человек повел себя очень грубо. Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей», — говорила Арина.

В 2022 году Милош Бикович начал встречаться с черногорской правозащитницей Иваной Малич. Уже через год после начала отношений с Малич актер заявил в соцсетях, что они ожидают появления на свет малыша.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень этим дорожим. Не хотели объявлять об этом до сих пор, но в последние дни папарацци стали преследовать, и мы вынуждены раскрыть радостную новость раньше, чем планировали»