4 легкие комедии, которые точно поднимут настроение осенью

Осенью с наступлением холодов на многих людей накатывает тоска и меланхолия. Все это портит настроение, снижает продуктивность и мешает радоваться даже тем вещам, которые еще недавно приносили удовольствие.

© Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

В такие моменты важно позволить себе расслабиться и отдохнуть, чтобы набраться сил для новых свершений. Один из способов сделать это – провести пару вечером в компании легких, но очень смешных комедий.

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Смех не только продлевает жизнь, но также ликвидирует осеннюю хандру. Подробнее о комедиях, которые наверняка рассмешат и подарят радость, читайте в материале "Рамблера".

"Мальчишник в Вегасе", 2009

Популярная комедия Тодда Филлипса, которая, кстати, взяла "Золотой глобус", повествует историю одной безумной ночи. Друзья собрались мужской компанией в Лас-Вегасе, чтобы провести мальчишник накануне свадьбы. Но ночь оказалась куда более яркой, чем ожидали герои. Наутро они не могут вспомнить ничего. Но это не единственная проблема: им также нужно выяснить, откуда в шкафу их номера появился ребенок, как в ванной оказался тигр, но что еще важнее – куда пропал жених?

"Имя", 2012

Винсент, который готовится стать отцом, вместе с другом Клодом приходит на ужин к своей сестре и ее мужу. В ожидании жены герой задает близким множество вопросов об отцовстве и о том, как правильно к нему подготовиться. Однако когда Винсента спрашивают об имени, которое он хочет дать ребенку, ответ героя вызывает недоумение у всех собравшихся.

"Хороший доктор", 2019

Действие французской комедии разворачивается во время Рождества. В центре сюжета – дежурный врач, у которого внезапно прихватило поясницу. Медик не может оставить своих пациентов без внимания, поэтому решает выйти из ситуации неординарным способом: он нанимает курьера, который должен ходить на вызовы вместо него.

"Брюс Всемогущий", 2003

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"