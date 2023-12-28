Нейросеть показала, как бы Северус Снейп вел уроки плавания в Хогвартсе

Авторы телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо | Midjourney» с помощью ИИ показали очень веселую картину того, как персонаж саги о Гарри Поттере, профессор зельеварения Северус Снейп, проводил бы уроки плаванья в Хогвартсе.

© t.me/pablo_neirasso

t.me/pablo_neirasso

Нейросеть прекрасно передала неподражаемую харизму покойного Алана Рикмана, исполнившего роль, которая навеки осталась в сердцах множества поклонников.

t.me/pablo_neirasso

Невозможно смотреть без улыбки как Северус Снейп с серьезным лицом стоит в мантии и плавках посреди бассейна.

t.me/pablo_neirasso

Профессор Снейп не был бы собою, если бы попробовал получить удовольствие даже от плескания в водичке.

t.me/pablo_neirasso