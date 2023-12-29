Мэгги Смит — 89: Удивительные факты из жизни британской актрисы
28 декабря британская актриса Мэгги Смит отмечала день рождения. Как складывалась ее карьера и какие факты из ее биографии могут вас удивить? Обо всем этом в материалах "Клео.ру ".
Настоящее имя актрисы Маргарет Натали Смит. Будущая знаменитость родилась в интеллигентной семье. Отец ее работал в Оксфордском университете в должности профессора, а мать трудилась секретарем. Свою первую роль Мэгги Смит сыграла в 18 лет. Это была роль прекрасной Виолы в постановке "Двенадцатая ночь" (1952).
Окончив Оксфорд по актерской специальности, Мэгги Смит начала уверенно шагать по дороге этой непростой профессии. Из-за строгой внешности она зачастую играла характерных персонажей. За всю кинокарьеру актрису выдвигали на премию "Оскар" шесть раз. Дважды она получила эту награду за съемки в фильмах "Расцвет мисс Джин Броди" (1970) и "Калифорнийский отель" (1979).
Наибольшую популярность Мэгги Смит принесла роль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Персонаж актрисы занимал весомую роль в истории про юного волшебника: на протяжении всех фильмов профессор Хогвартса была участником происходящих событий.
Удивительный факт. На съемках очередного фильма по роману Джоан Роулинг Мэгги Смит поставили неутешительный диагноз: у актрисы обнаружили рак груди. Смит не оставила съемки. Она проходила лечение и продолжала работу в шестой части киноэпопеи про Гарри Поттера.
Еще одна удивительная история из жизни актрисы. В 1989 году Мэгги Смит получила титул рыцаря. В Великобритании женский пол с таким титулом именуют "дама".
Также Мэгги Смит известна как благотворитель . Так, в 2011 году она пожертвовала суммой более 4 миллионов долларов на восстановление новозеландской театральной компании после стихийного бедствия. В 2012 году Мэгги Смит нарисовала картину и отдала ее на благотворительность в пользу кошачьего приюта.
Мэгги Смит снялась в большом количестве фильмов. Наиболее известные из них: фильмы о Гарри Поттере (2001-2011), "Джейн Остин" (2007), "Моя ужасная няня 2" (2010), "АббатствоДаунтон" (2010-2015) и другие.