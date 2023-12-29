Скончалась звезда «Ночного дозора»: подробности
Французская актриса, жена знаменитого актера Мишеля Буке Джульетт Карре ушла из жизни в возрасте 90 лет, сообщает Gala. Это произошло ночью с 26 на 27 декабря. За год до смерти артистки умер ее муж.
«Они снова воссоединятся», — пишет издание.
Джульетт нередко снималась вместе с Мишелем. Супруги прожили в браке более полувека. В творческой копилке знаменитости более пятидесяти театральных пьес и десятка кинолент.
Джульетт Карре сыграла в таких фильмах как «Ночной дозор», «Скупой», «Ребекка», «Пляска смерти» и других.