Скончалась звезда «Ночного дозора»: подробности

Французская актриса, жена знаменитого актера Мишеля Буке Джульетт Карре ушла из жизни в возрасте 90 лет, сообщает Gala. Это произошло ночью с 26 на 27 декабря. За год до смерти артистки умер ее муж.

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«Они снова воссоединятся», — пишет издание.

Джульетт нередко снималась вместе с Мишелем. Супруги прожили в браке более полувека. В творческой копилке знаменитости более пятидесяти театральных пьес и десятка кинолент.