Звезда сериала «Вампиры средней полосы» рассказал о трудном детстве

«Много чего в жизни сделал и попробовал, чего не стоило. О многом жалею. Но теперь все хорошо – постепенно взялся за ум, даже алгебру вызубрил, а нынче актером вот стал. Надеюсь, неплохим. А мамочке могу сказать одно: я люблю тебя! Прости за все, что было... И спасибо тебе за все!» — заявил артист.